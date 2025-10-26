Suscribete a
Encuesta GAD3 | ABC y 'Las Provincias' (I)

La mitad de los valencianos opina que la región no ha mejorado si se repite la riada

El 64% consideran que las actuaciones para la reconstrucción no son las adecuadas

La gran mayoría responsabiliza a la Generalitat de la dana

La catástrofe de la dana, en una imagen de archivo de 2024
Juan Casillas Bayo

Hay un pensamiento desalentador que se cuela en muchos hogares valencianos. En demasiados. La mitad de ellos, según la encuesta de GAD3 que publican hoy ABC y 'Las Provincias', creen que si volviese a haber una dana como la del 29 de octubre del ... año pasado, la Comunidad Valenciana seguiría igual de mal preparada para hacer frente a riadas e inundaciones. Cuando se acerca el primer aniversario de la trágica gota fría, que se saldó con 229 víctimas mortales solo en la provincia de Valencia, el pesimismo no termina de salir de una región que sigue sumida en el dolor por una pérdida irreparable.

