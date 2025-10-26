La mitad de los valencianos opina que la región no ha mejorado si se repite la riada

Hay un pensamiento desalentador que se cuela en muchos hogares valencianos. En demasiados. La mitad de ellos, según la encuesta de GAD3 que publican hoy ABC y 'Las Provincias', creen que si volviese a haber una dana como la del 29 de octubre del ... año pasado, la Comunidad Valenciana seguiría igual de mal preparada para hacer frente a riadas e inundaciones. Cuando se acerca el primer aniversario de la trágica gota fría, que se saldó con 229 víctimas mortales solo en la provincia de Valencia, el pesimismo no termina de salir de una región que sigue sumida en el dolor por una pérdida irreparable.

Es cierto que el 33 por ciento de los encuestados responden que ahora, casi un año después, la comunidad autónoma está mejor preparada para afrontar una calamidad de este tipo. Pero la mitad se muestra, como mínimo, escéptica, y responde que está exactamente igual. Un trece por ciento, incluso, responden que está peor preparada que hace un año, lo que es sintomático del estado emocional en el que se encuentra la región cuando se acerca el 29 de octubre. Si se observan los datos separados por el recuerdo de voto, quienes apoyaron en 2023 al PP son los más optimistas. Justo los seguidores del partido que gobierna en solitario bajo la batuta de Carlos Mazón, a quien los valencianos señalan como el máximo responsable.

El 43 por ciento de los votantes del PP creen que la Comunidad Valenciana afrontaría ahora mejor una dana que el año pasado. El 41 por ciento responden que igual y solo un doce por ciento de ellos, que la gestión sería aún peor. En el resto del electorado, incluidos aquellos votantes que se decantaron por Vox -que al inicio de la legislatura compartía el Gobierno autonómico con Mazón-, las respuestas son mucho más críticas en este apartado.

La duda hace mella entre quienes se decantaron en las últimas elecciones autonómicas por el PSOE, Vox y Compromís. La mitad de los votantes de la formación derechista creen que la comunidad autónoma está igual de preparada, por un veintisiete por ciento que mejor y un diecinueve por ciento que peor. En el PSOE se eleva la suspicacia a un 56 por ciento que opinan que todo sigue igual, con un trece por ciento que ve peor a la región y un veintinueve por ciento, mejor; y en Compromís es todavía mayor el pesimismo, con hasta un 59 por ciento de sus votantes que opinan que no ha cambiado nada de cara a una próxima dana. Uno de cada cuatro electores de Compromís consideran que se ha mejorado y uno de cada diez, que se ha ido a peor.

La reconstrucción

Mientras el Gobierno y la Generalitat Valenciana se pelean por capitalizar la reconstrucción y se acusan mutuamente de prometer ayudas que no llegan, los valencianos perciben también negativamente las actuaciones que se están llevando a cabo para recuperar la normalidad previa a la riada de octubre del año pasado. El 64 por ciento de los encuestados suspenden las labores de reconstrucción. Un 39 por ciento las califican de «poco adecuadas» y uno de cada cuatro valencianos, de «nada adecuadas». En el lado opuesto de la balanza, uno de cada cuatro valencianos sí observan «bastante adecuadas» las actuaciones posdana y un seis por ciento, «muy adecuadas». Nuevamente, se aprecia cierto sesgo ideológico. Los electores del PP son los menos críticos (el 42% las ve adecuadas y el 54%, inadecuadas) y los de Compromís, los más disconformes (el 19% las aprueba y el 72% las rechaza).

Respecto al apartado de responsabilidades en la reconstrucción, la Generalitat Valenciana, al igual que en la gestión de la emergencia, es la principal señalada, aunque en mucha menor medida. El 51 por ciento de los valencianos consideran que es el Gobierno autonómico el primer interpelado para la reconstrucción de las zonas afectadas por la gota fría, por un 37 por ciento que aprecian que debería ser el Ejecutivo de Pedro Sánchez el encargado de esta tarea. Solo un cinco por ciento de los valencianos señalan a los ayuntamientos golpeados por la dana como los responsables de la recuperación de sus municipios. Mientras la derecha responsabiliza a la Generalitat (PSOE, 77% y Compromís, 75%); la izquierda, a la Moncloa (PP, 56% y Vox, 63%).