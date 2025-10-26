Suscribete a
Doce meses después en el Poyo: reparado pero no protegido

La rambla tendría hoy la misma capacidad letal que tuvo el pasado otoño, aunque hay muchas obras proyectadas en este y otros barrancos

Con muchas dudas sobre lo qué pasó, los expertos apuntan a que no se ha solucionado el principal problema

Dana: la vida y la muerte en cien metros

El caudalímetro del barranco del Poyo quedó destrozado por la crecida. Un año después siguen los coches destrozados a su lado y la valla que lo protegía enterrada en el suelo por la riada, lo que ha permitido que sea vandalizado con pintadas
José Ramón Navarro-Pareja

Valencia

En el término de Riba-Roja, frente al polígono de la Reva, justo donde el barranco se cruza con la A-3, el tiempo parece detenido en la tarde del 30 de octubre de 2024. Las carcasas de varios coches destrozados —aún con ... las marcas de pintura en las puertas que certifican que fueron revisados y que no había ningún cadáver en su interior— reciben al visitante cuando se llega a la altura del caudalímetro que mide la fuerza del agua en el barranco del Poyo.

