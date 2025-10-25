Suscribete a
ABC Premium

Valencia se moviliza en masa por el aniversario del desastre al grito de 'Mazón, dimisión'

50.000 personas participaron en la manifestación más numerosa de 2025 y la cuarta de las 12 totales

La Generalitat acusa al Gobierno central de «inflar» y «mentir» con las cifras de las ayudas de la dana

Duodécima manifestación tras la tragedia de la dana, un año después
Duodécima manifestación tras la tragedia de la dana, un año después EFE

Toni Jiménez y Alba Pérez Espada

Miles de personas han recorrido este sábado las calles del centro de Valencia para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la catastrófica dana que hace un año, el 29 de octubre de 2024, dejó 229 muertos y decenas de municipios arrasados ... por el agua y el lodo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app