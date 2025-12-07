Horarios especiales de Mercadona para el festivo del lunes 8 de diciembre

Mercadona ha anunciado cambios en los horarios de sus supermercados ubicados en España para este lunes 8 de diciembre, festivo en el que se conmemora la Inmaculada Concepción y que sirve para cerrar un puente de tres días antes de las fiestas navideñas.

La cadena de distribución valenciana presidida por Juan Roig dispone en su página web oficial de un buscador de tiendas donde se puede consultar los horarios de cada uno de sus establecimientos en nuestro país, más de 1.600 en concreto.

Después de ofrecer servicio habitual en buena parte de España el pasado sábado 6 de diciembre, festivo por la conmemoración de la Constitución Española, Mercadona se mantiene cerrado este lunes 8 de diciembre, al igual que este domingo.

Así, volverá a abrir sus puertas este martes 9 de diciembre, una vez haya pasado el puente de diciembre, con ya la vista puesta en las fiestas de Navidad. Al respecto, Mercadona ha comunicado las aperturas y cierres para los últimos festivos del año.

Horario de Nochebuena y Navidad en Mercadona

En cuanto a Nochebuena y Nochevieja, 24 y 31 de diciembre respectivamente, Mercadona abrirá de 9.00 a 19.00 horas sus supermercados, mientras que permanecerán cerrados tanto el Día de Navidad, 25 de diciembre, como el de Año Nuevo, 1 de enero.