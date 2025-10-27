El 75% de los valencianos creen que Mazón debe dimitir

Los valencianos dictan sentencia. El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, debería dimitir como consecuencia de su gestión de la dana. Al menos, eso es lo que se desprende de la encuesta de GAD3 para ABC y 'Las Provincias', encargada especialmente ... con motivo del primer aniversario de la trágica riada que terminó con la vida de 229 personas en la provincia de Valencia. Tres de cada cuatro ciudadanos piensan que el barón del PP tendría que renunciar a su cargo al frente del Gobierno autonómico. Un 75 por ciento que supone un jarro de agua fría para Mazón, quien hasta el momento ha fiado su continuidad y su repetición como candidato las tareas de reconstrucción en las zonas afectadas.

En Génova, si bien la posición respecto a su barón ha ido oscilando entre la ambigüedad y el apoyo, nunca han llegado a pedir su dimisión. Ni siquiera cuando el ABC publicó un editorial en su portada del 12 de marzo bajo el título «Mazón debe irse ya». Ya entonces, la investigación judicial ofrecía conclusiones que dejaban muy mal parada la gestión de la Generalitat Valenciana, pero Mazón resistió en el cargo y Alberto Núñez Feijóo, sin desvelar nunca sus planes de futuro para la Comunidad Valenciana, decidió mantener su respaldo hacia él, al menos públicamente.

Ahora, a dos días de que se cumpla un año de la dana del 29-O, y después de numerosas manifestaciones masivas en Valencia para reclamar la dimisión de Mazón, el sentir de los valencianos no parece haber cambiado. La encuesta de GAD3, de la que ABC publica hoy la segunda entrega, se realizó entre los días 13 y 22 de este mes con un ámbito exclusivamente autonómico. Y ya no es solo que tres de cada cuatro crean que debe cesar en sus funciones, sino que el 63 por ciento de los encuestados reclaman que convoque elecciones autonómicas anticipadas. A la pregunta de si debería seguir en el cargo, solo responden afirmativamente el veintidós por ciento de los encuestados; y a la de si debería aspirar a la reelección como 'president', apenas el trece por ciento.

Noticia Relacionada La gran mayoría responsabiliza a la Generalitat de la tragedia de la dana Juan Casillas Bayo El 61% de los los ciudadanos de Valencia señalan al 'president' Mazón como el principal culpable de lo ocurrido. El Gobierno de Sánchez tampoco se salva: solo tres de cada diez creen que actuó bien ante la catástrofe

Esos son los datos en bruto, sin entrar a discernir por el recuerdo de voto. Ahí, las noticias para Mazón son casi peores. Y es que el barón no encuentra el indulto ni siquiera entre aquellos que se decantaron por su candidatura en 2023. Si ayer ABC publicó que el 61 por ciento de los valencianos señalan a Mazón como el principal responsable de lo acaecido en la dana, incluido el 43 por ciento de los votantes del PP, hoy el presidente autonómico sale aún peor parado. El 61 por ciento de los votantes populares responden que Mazón debería dimitir. Sin paliativos. Aunque el porcentaje se reduce considerablemente en el caso de la convocatoria de elecciones anticipadas, todavía la mayoría de los electores del PP, un 52 por ciento, prefieren acudir a las urnas antes de lo que tocaría, que sería en mayo del 2027.

Futuro de Carlos Mazón ¿Qué cree que debería hacer Mazón? Sí No NS/NC Dimitir 8% 75% 18% Convocar elecciones anticipadas 9% 63% 27% Seguir y agotar la legislatura 9% 22% 69% Volver a ser el candidato a la Generalitat por el PP 9% 13% 78% Compromís Recuerdo de voto PSOE Total Vox PP Dimitir 75% 61% 90% 63% 92% Convocar elecciones anticipadas 63% 52% 76% 46% 84% Seguir y agotar la legislatura 22% 6% 36% 9% 39% Volver a ser el candidato a la Generalitat por el PP 13% 15% 11% 28% 4% Fuente: GAD3 / ABC Futuro de Carlos Mazón ¿Qué cree que debería hacer Mazón? Sí No NS/NC Dimitir 8% 75% 18% Convocar elecciones anticipadas 9% 63% 27% Seguir y agotar la legislatura 9% 22% 69% Volver a ser el candidato a la Generalitat por el PP 9% 13% 78% Volver a ser el candidato a la Generalitat por el PP Convocar elecciones anticipadas Recuerdo de voto Seguir y agotar la legislatura Dimitir PP 61% 52% 36% 15% PSOE 90% 76% 9% 11% Vox 63% 46% 39% 28% Compromís 92% 84% 6% 4% 75% 63% 22% 13% Total Fuente: GAD3 / ABC

Izquierda: rechazo frontal

Por supuesto, los votantes del PP son los más benévolos con el 'president'. El 63 por ciento de los de Vox piensan que tendría que renunciar al cargo, aunque sorprendentemente -porque Vox no forma parte del Gobierno autonómico desde julio del año pasado- solo el 46 por ciento abogan por la convocatoria anticipada de comicios. El rechazo mayoritario a Mazón en la derecha pasa a ser abrumador entre los ciudadanos de izquierdas.

Entre quienes el 28 de mayo del 2023 votaron al PSOE de Ximo Puig, nueve de cada diez estiman que Mazón debería cesar en sus funciones. Un 76 por ciento de los socialistas desean elecciones anticipadas. El porcentaje es aún mayor, en ambos casos, entre los electores de Compromís: el 92 por ciento quieren a Mazón fuera de la Presidencia de la Generalitat y el 84 por ciento, pasar por las urnas antes del año 2027. A la pregunta de si el barón del PP debería seguir en el cargo y agotar la legislatura, tan solo responden afirmativamente el 36 por ciento de los populares, el nueve por ciento de los socialistas, el 39 por ciento de los votantes de Vox y el seis por ciento de los de Compromís.

¿Optar a la reelección?

La posibilidad de que Mazón repita como candidato del PP a presidir la Generalitat Valenciana, claro está, tampoco recibe el respaldo de los ciudadanos de la comunidad autónoma. Solo el quince por ciento de los electores populares, apenas uno de cada diez, contestan afirmativamente a esa pregunta. Son los votantes de Vox, con un veintiocho por ciento, los que ven con mejores ojos la opción de que Mazón opte a la reelección en los próximos comicios regionales. Por contra, apenas el once por ciento de quienes votaron al PSOE consideran que sería oportuno, mientras que solo cuatro de cada cien electores de Compromís opinan que el actual 'president' tendría que volver a intentarlo.