Suscribete a
ABC Premium

Encuesta GAD3 | ABC y 'Las Provincias' (II)

El 75% de los valencianos creen que Mazón debe dimitir

Seis de cada diez consideran que tendría que convocar elecciones autonómicas anticipadas

El 61% de los electores populares también son partidarios de que el 'president' renuncie a su cargo

El 43% de los votantes valencianos del PP opinan que el tiempo de Camps ha pasado

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana abc
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los valencianos dictan sentencia. El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, debería dimitir como consecuencia de su gestión de la dana. Al menos, eso es lo que se desprende de la encuesta de GAD3 para ABC y 'Las Provincias', encargada especialmente ... con motivo del primer aniversario de la trágica riada que terminó con la vida de 229 personas en la provincia de Valencia. Tres de cada cuatro ciudadanos piensan que el barón del PP tendría que renunciar a su cargo al frente del Gobierno autonómico. Un 75 por ciento que supone un jarro de agua fría para Mazón, quien hasta el momento ha fiado su continuidad y su repetición como candidato las tareas de reconstrucción en las zonas afectadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app