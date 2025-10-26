Suscribete a
ABC Premium

Encuesta GAD3 | ABC y 'Las Provincias' (I)

La gran mayoría responsabiliza a la Generalitat de la dana

El 61% de los valencianos señalan al 'president' Mazón como el principal culpable de lo ocurrido

El Gobierno de Sánchez tampoco se salva: solo tres de cada diez creen que actuó bien ante la catástrofe

La mitad opina que la región no ha mejorado si se repite la riada

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón EFE
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Faltan solo tres días para que se cumpla el primer aniversario de la dana que cambió para siempre la vida de miles de valencianos. Aquel fatídico 29 de octubre. Casi un año después, es momento de examinar lo ocurrido. De esclarecer las posibles responsabilidades ... políticas y evaluar qué opinan aquellos que sintieron más de cerca la trágica riada que conmovió y paralizó a un país entero. 229 muertos. Esta semana, en Manises, se hallaba el cadáver de una persona desaparecida desde ese día y a la que se había dado por fallecida. Era Javi.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app