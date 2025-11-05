Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Turno para las testificales de periodistas que publicaron la información del caso de González Amador

salen a la venta las memorias de don juan carlos

«Tras cuarenta años de dictadura, yo di a los españoles una democracia que sigue viva y es mi herencia. Es la obra de mi vida»

Don Juan Carlos repasa en 'Reconciliación' toda su vida, desde su llegada a España desde Estoril a su marcha a Abu Dabi «para no complicar la tarea de mi hijo»

Felipe VI apela a «la contención y al silencio de las armas» ante el conflicto en Oriente Medio

Sigue en directo el juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso

Imagen del libro de memorias de Don Juan Carlos
Imagen del libro de memorias de Don Juan Carlos EFE
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'Reconciliación', las memorias de Don Juan Carlos, ya está a la venta en Francia. El libro, de 500 páginas y que llegará a las librerías españolas el 3 de diciembre, es un relato esencial donde se cruzan informaciones muy mayores llamadas a servir ... de matriz para la reescritura de una encrucijada capital de nuestra historia, la gran transición de la dictadura franquista a la democracia europea.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app