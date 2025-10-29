Suscribete a
ABC Premium

Juan Carlos I: «La democracia española no cayó del cielo»

El Monarca ha hecho repaso de los acontecimientos históricos que marcaron su reinado en una entrevista con 'Le Figaro' con motivo de la publicación del libro de sus memorias

Planeta publicará las memorias de Juan Carlos I la primera semana de diciembre

El Rey Juan Carlos y la Infanta Doña Elena, en Sangenjo (Pontevedra), en una imagen de archivo.
El Rey Juan Carlos y la Infanta Doña Elena, en Sangenjo (Pontevedra), en una imagen de archivo. efe

Pablo De la Varga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan Carlos I ha concedido desde Abu Dabi una entrevista al diario francés 'Le Figaro', con motivo de la promoción del libro de sus memorias 'Reconciliación', que se publicará en Francia el 5 de noviembre y no llegará a España hasta la primera ... semana de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app