Felipe VI apela a «la contención y al silencio de las armas» ante el conflicto en Oriente Medio

En la cena de gala ofrecida al sultán de Omán, el Rey reclama una oportunidad «para una paz duradera entre palestinos e israelíes» y reconoce el papel mediador de Mascate en la región

Los Reyes y el sultán de Omán, en la cena de gala del Palacio Real
Los Reyes y el sultán de Omán, en la cena de gala del Palacio Real
Angie Calero

Madrid

La visita de Estado del sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al Said, a España mostró esta anoche en el comedor de gala del Palacio Real de Madrid la histórica amistad y el afecto que existe entre los dos países, la solidez de su ... relación y la fortaleza de los lazos entre pueblos.

