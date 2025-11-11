El Senado exige a Armengol que ceda el turno del izado de la bandera del 6-D

El conflicto lleva abierto semanas. Pero lejos de resolverse, parece haberse enquistado. Y el Senado ha movido ficha para forzar un cambio de opinión en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que se respete el pacto de que cada año una de las dos ... cámaras representativas acoja el izado de la bandera del Día de la Constitución. El 6 de diciembre de este año le correspondía a la Cámara Alta (años impares), ya que el pasado (era par) se celebró en la Cámara Baja. Este acuerdo está vigente desde 2023 y cuenta con el respaldo del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro Esteban López Calderón, que lo ratificó por carta este verano al presidente del Senado, Pedro Rollán.

En esa misiva, a la que ha tenido acceso ABC, el Jemad da por hecho que efectivamente el izado de esta edición se volverá a celebrar en la plaza de la Marina Española, como ya ocurrió hace dos años, una de las zonas exteriores del Senado. Incluso se abordan detalles sobre el desfile aéreo y los aviones que participarán de la antigua Patrulla Águila. Sin embargo, según explican fuentes de la Cámara Alta a este periódico, Francina Armengol se niega a trasladarlo y piensa celebrarlo de nuevo en la Carrera de San Jerónimo, las inmediaciones del Congreso. Según alega, la presencia de presidentes iberoamericanos ese día -que se alojan en hoteles más cerca de la Cámara Baja- hace pertinente que se vuelva a celebrar allí.

En el Senado recuerdan que se trata de un desplazamiento de apenas diez minutos pero, sobre todo, cunde la sensación de que la presidenta del Congreso incurre en un nuevo «desprecio» a la Cámara Alta. Y por eso la Mesa del Senado decidió en su reunión del 21 de octubre aprobar un nuevo escrito instando a Armengol a dar marcha atrás en su pretensión y que se mantenga el emplazamiento que corresponde a este 2025.

Según confirman fuentes parlamentarias, los miembros de la Mesa pertenecientes al Partido Socialista evitaron participar en la votación de esa reunión, ausentándose. Con ese movimiento evitaron un choque frontal con Armengol y su propio partido. Pero, al mismo tiempo, se negaron a votar en contra de que el Senado acoja un acto tan solemne el Día de la Constitución.

El del izado de la bandera es un nuevo conflicto entre las dos Cámaras, que ya acumulan una larga lista en esta legislatura. En realidad, el Senado acusa a la Cámara Baja de despreciar su actividad -como el bloqueo de las 34 leyes que se han aprobado con la mayoría absoluta del PP y en muchas ocasiones el apoyo de otros grupos que, después, nunca llegan a debatirse al Congreso-. Pero no solo. Fuentes parlamentarias insisten en señalar la actitud del Gobierno -especialmente el presidente, Pedro Sánchez, que lleva sin asistir a una sesión de control desde mayo de 2024, hace un año y medio, y que hace una semana y media estuvo por primera vez en 17 meses, forzado en la comisión de investigación del caso Koldo-. En realidad, casi todas las semanas las ausencias de los ministros en el control de los martes alcanza la mitad. Muchas veces incluso la superan.

El enfrentamiento de las dos Cámaras también ha quedado patente esta legislatura por los numerosos conflictos de atribuciones llevados al Tribunal Constitucional desde el Senado. En el último mes ha habido dos. El primero, precisamente por las leyes bloqueadas por el Congreso. Algunas de ellas ya llevan registradas hasta 60 ampliaciones de plazos antes de registrar enmiendas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció hace semanas ante todos sus senadores la situación, recalcando que el Senado es «una cámara tan legítima como lo es el Congreso» y acusando a Armengol de tratar de «eliminar» su iniciativa legislativa. Para el PP se trata directamente de «un fraude» y por eso acudió al Tribunal de Garantías.

El PP reprocha al Congreso y al Gobierno la actitud de «ninguneo» con esta decisión, el bloqueo de leyes y las ausencias

También ha iniciado los trámites para ir al Constitucional por la falta de Presupuestos por tercer año consecutivo, entendiendo que más allá de la decisión política del Gobierno por la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante unas cuentas públicas -Junts ya ha hecho efectiva la ruptura legislativa con Sánchez- se está hurtando a las Cortes Generales de un debate que les corresponde: el de la ley más importante que se debe aprobar cada año y que recoge expresamente la Constitución.

La semana pasada, justo después de que Sánchez compareciera en la comisión del caso Koldo -una bala de plata que el PP guardó durante casi un año y medio y que no tuvo los resultados esperados- un total de 10 ministros faltaron a la sesión de control del martes. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se justificó por estar en una reunión con el presidente de Navantia. Aunque su caso es especialmente grave: de los seis plenos de control de este curso, desde que comenzó en septiembre, solo ha asistido a uno. En las otras ocasiones también se excusó por reuniones con Loterías y Apuestas del Estado, con el presidente de la SEPI o con el responsable de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En el PP se quejan de que los miembros del Gobierno «huyan» de la Cámara Alta con compromisos de agendas que siempre se producen el mismo día: los martes por la tarde, cuando toca la sesión de control.

El Gobierno evita el Senado

Junto a Montero la semana pasada también faltó la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, por estar en Bruselas de viaje oficial. También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ese día acompañaba al Rey como ministro de jornada. La de Defensa, Margarita Robles, se encontraba en la República Eslovaca; el del Interior estaba en Abu Dabi; el de Agricultura en la Sesión Anual de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo; el de Cultura entregaba un premio en Sevilla; la de la Seguridad Social tampoco estuvo por un viaje oficial a Qatar; y el de Transformación Digital viajó a Dinamarca.

Rollán mueve ficha para defender que el izado vuelva este año, como corresponde, a la Plaza de la Marina Española

Hace días el grupo parlamentario popular llegó a un momento de choque total cuando Sánchez, durante la comisión Koldo, habló de «comisión de la difamación» y «circo», confrontando directamente con el presidente de la misma, Eloy Suárez, y despertando un fuerte malestar entre todos los senadores populares. «La han convertido en una institución al servicio de la máquina del fango, a una institución que es necesaria para nuestra democracia», decía Sánchez, atacando a la oposición. «Una institución necesaria y no viene desde hace 17 meses a dar una sola explicación. «¿Quién falta al respeto a esta Cámara entonces ?», responden en el PP.