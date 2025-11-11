Suscribete a
El Senado exige a Armengol que ceda el turno del izado de la bandera del 6-D

Rollán exige que se cumpla el pacto: el acto se celebra cada año en una Cámara y este toca en la Alta

El presidente del Gobierno renuncia a presentar los Presupuestos este año tras el órdago de Puigdemont

Armengol y Rollán en la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor, en el Congreso, hace dos años
Armengol y Rollán en la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor, en el Congreso, hace dos años Ignacio Gil
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

El conflicto lleva abierto semanas. Pero lejos de resolverse, parece haberse enquistado. Y el Senado ha movido ficha para forzar un cambio de opinión en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que se respete el pacto de que cada año una de las dos ... cámaras representativas acoja el izado de la bandera del Día de la Constitución. El 6 de diciembre de este año le correspondía a la Cámara Alta (años impares), ya que el pasado (era par) se celebró en la Cámara Baja. Este acuerdo está vigente desde 2023 y cuenta con el respaldo del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro Esteban López Calderón, que lo ratificó por carta este verano al presidente del Senado, Pedro Rollán.

