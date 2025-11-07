Suscribete a
Sánchez renuncia a presentar los Presupuestos este año tras el órdago de Puigdemont

El Gobierno aprobará la senda de déficit en Consejo de Ministros la «próxima semana o la siguiente»

El calendario electoral condiciona la agenda, porque la derrota segura tendría un impacto letal en campaña

Junts registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes de Sánchez para bloquear la legislatura

El presidente del gobierno Pedro Sanchez Mantiene un encuentro con S.M. el Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, en el Complejo de la Moncloa
El presidente del gobierno Pedro Sanchez Mantiene un encuentro con S.M. el Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, en el Complejo de la Moncloa Jaime García
Ainhoa Martínez

Madrid

El Gobierno mantiene su intención de presentar los Presupuestos, pero vuelve a alterar el calendario de sus previsiones y compromisos, incurriendo en un nuevo incumplimiento de la palabra dada. «Vamos a presentarlos antes de que acabe el año, vamos a sudar la camiseta» ... , aseguró Pedro Sánchez en una entrevista en la Ser hace menos de un mes. Sin embargo, tal como ha podido confirmar ABC, en Moncloa renuncian ya a esta posibilidad. Las cuentas públicas tampoco llegarán al Congreso en 2025 y un calendario trufado de procesos electorales en 2026 obliga a ajustar al máximo los tiempos, si persisten en su decisión de acabar sometiéndolos a votación.

