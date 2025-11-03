Suscribete a
El Gobierno ni ha empezado a redactar la mitad de las leyes prometidas para el 2025

A mediados de octubre el Ejecutivo solo había enviado al Congreso un 15% de las previstas en su plan anual

Sánchez se refugia en el «no me consta» en una sesión tensa y farragosa

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, el martes, en la Cámara Baja
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, el martes, en la Cámara Baja
Juan Casillas Bayo

Madrid

«El jueves no hay». Cuatro palabras convertidas en costumbre. Las pronuncian casi semanalmente los diputados que salen los martes a mediodía de la Junta de Portavoces, cuando los periodistas les preguntan cómo queda ordenado el próximo pleno. Esta legislatura se ha normalizado que las ... sesiones plenarias duren dos días, no tres, y que la última jornada, la reservada a los proyectos de ley y los reales decretos leyes, iniciativas que emanan del Gobierno, quede desierta. Los datos confirman la sensación: en este periodo de sesiones, de los cinco plenos en los que el jueves estaba citado el conjunto de la Cámara Baja, solo se ha reunido una vez. Una de cinco.

