El Gobierno ni ha empezado a redactar la mitad de las leyes prometidas para el 2025

«El jueves no hay». Cuatro palabras convertidas en costumbre. Las pronuncian casi semanalmente los diputados que salen los martes a mediodía de la Junta de Portavoces, cuando los periodistas les preguntan cómo queda ordenado el próximo pleno. Esta legislatura se ha normalizado que las ... sesiones plenarias duren dos días, no tres, y que la última jornada, la reservada a los proyectos de ley y los reales decretos leyes, iniciativas que emanan del Gobierno, quede desierta. Los datos confirman la sensación: en este periodo de sesiones, de los cinco plenos en los que el jueves estaba citado el conjunto de la Cámara Baja, solo se ha reunido una vez. Una de cinco.

Esto, por supuesto, afecta a la agenda legislativa del Gobierno. Con el conocido y denunciado bloqueo de iniciativas, propias y de la oposición, y también con decretos y leyes que el Ejecutivo prometió aprobar en 2025, pero de los que, en algunos casos, nada se sabe. Al atasco de normas en el Congreso, con la sistemática ampliación del plazo para registrar enmiendas y la negativa a convocar una ponencia que empiece a discutir las que ya han superado ese trámite, se une, directamente, la dejadez de un Consejo de Ministros que ya ha demostrado por las bravas que está dispuesto a agotar la legislatura sin aprobar ni una sola vez los presupuestos generales del Estado. De momento, se limita a prometer que los presentará.

Dejando al margen la que debería ser la ley más importante de cada año, el Gobierno está muy lejos de acercarse a un porcentaje elevado de cumplimiento respecto al Plan Anual Normativo de este 2025. Su hoja de ruta. De la mitad de las leyes que introdujo en él, treinta de 59, ni siquiera se conoce un texto. «No se he empezado el trámite, no hay ni un borrador. Es un nivel de desidia y de desgobierno inaudito», enfatiza en declaraciones a ABC la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz. «No se esfuerzan ni en los objetivos que ellos mismos se marcan».

De igual manera, de los 140 decretos que el Gobierno proyectó para el 2025, a mediados de octubre no existía ni siquiera un borrador público de 61 de ellos. De las 59 leyes, solo nueve de ellas están ya en el Congreso (15%), mientras que de los 140 decretos, tan solo veintiuno están publicados en el Boletín Oficial del Estado.

Ya en 2024, el Gobierno se quedó en un 44,95 por ciento de normas aprobadas respecto a las que se había fijado como meta en ese Plan Anual Normativo. A menos de dos meses de que termine 2025, parece que este porcentaje será incluso menor. Y eso que, como informó ABC en agosto, veintiocho de las 59 leyes introducidas en el calendario de este año proceden de incumplimientos del ejercicio anterior. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, consciente de esta situación, ha registrado casi medio centenar de preguntas, al que ha tenido acceso este diario, para preguntar al Ejecutivo los motivos detrás de que el Consejo de Ministros no haya siquiera iniciado la mitad de las leyes prometidas.

«Muy difícil»

Firman las iniciativas, fechadas a 17 de octubre, entre otros, diputados del PP como Cayetana Álvarez de Toledo, Aurora Nacarino-Brabo, Macarena Montesinos, Álvaro Pérez y Ángel Ibáñez. «La marcha del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2025 promete empeorar todavía la ejecución del anterior plan», resumen los populares, quienes lamentan: «Este estado de la tramitación hace muy difícil lograr su aprobación en los plazos previstos por la planificación normativa».

En una iniciativa genérica, a la que acompañan muchas otras centradas en leyes específicas, el Grupo Parlamentario Popular señala: «El hecho de dejar sin cumplir más de la mitad de lo proyectado indica que el Gobierno ha efectuado un deficiente ejercicio de planificación al inicio del año, demostrando incapacidad a la hora de evaluar sus prioridades o las circunstancias políticas, económicas y sociales de nuestro país».

Por todo ello, los populares preguntan por escrito al Gobierno si mantiene su compromiso de aprobar en 2025 esas treinta leyes y 61 decretos que «aún no tienen ni siquiera un borrador publicado» y si contempla el Ejecutivo empeorar este año el nivel de ejecución, el 44,95 por ciento, demostrado respecto a la planificación del ejercicio previo. Entre las decenas de preguntas registradas por el PP, hay dos ministros que quedan especialmente tocados. Una es la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la socialista Pilar Alegría, y otro es el titular de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun. Ambos, en el Plan Anual Normativo del año 2025, tenían poca carga de trabajo, pero ninguno de ellos ha publicado borrador alguno sobre las normas a su cargo.

El Ministerio de Educación debía aprobar una ley, la de ordenación profesional en el ámbito del deporte, y tres decretos, pero ninguna de las cuatro normas ha echado a andar. Sobre la mesa de Urtasun había dos decretos planificados y no se tiene constancia de avance alguno en ninguno de ellos. «¿Mantiene el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes el compromiso de aprobar en 2025 el proyecto de ley de ordenación profesional en el ámbito del deporte a pesar de no haber publicado siquiera un borrador de la misma a fecha de octubre?», «¿mantiene el Ministerio de Cultura el compromiso de aprobar en 2025 los dos reales decretos cuya aprobación fue comprometida por dicho ministerio dentro del Plan Anual Normativo para 2025, pero de los que no se ha publicado siquiera un borrador a fecha de octubre?». Son dos ejemplos de las preguntas que formulan los populares, ley a ley, decreto a decreto.

«No funciona»

«Este Gobierno no funciona. Ya no es que no cumpla con lo que pida la ciudadanía, es que no cumple con lo que ellos mismos se habían exigido. Aprobaron un plan normativo para 2025 con 59 leyes y 140 decretos y, quedando dos meses para acabar el año, solo llevan un quince por ciento cumplido», lamenta Muñoz.