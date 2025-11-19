Suscribete a
Santos Cerdán sale de la cárcel tras cinco meses interno

Santos Cerdán, a su salida de la cárcel: «Se han dicho mentiras y manipulaciones sobre mi persona»

El juez instructor del Tribunal Supremo lo deja en libertad al no apreciar riesgo de destrucción de pruebas tras el informe de la UCO

Cerdán era el líder de un triángulo delictivo con el Gobierno y Acciona

Santos Cerdán, a la derecha, junto a su abogado, sale de la prisión de Soto del Real Belén Díaz
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

A las 19.15 horas y acompañado únicamente de Jacobo Teijelo, uno de sus dos abogados defensores, Santos Cerdán ha abandonado la prisión madrileña de Soto del Real donde ingresó preventivamente el 30 de junio por orden del magistrado de la Sala Penal del Tribunal ... Supremo, Leopoldo Puente.

