Dos colaboradores actuales de Sánchez viajaron a Marruecos con Ábalos y Cerdán

Dos altos cargos del Gobierno actual formaron parte de la delegación del viaje a Marruecos al que se coló Santos Cerdán, con la complicidad de Koldo García y José Luis Ábalos, para presuntamente vender obras de Acciona en el país alauí.

Se trata ... Alfredo Rodríguez —actual director de Información Autonómica de la Presidencia del Gobierno, con despacho en el complejo de La Moncloa cerca del presidente Pedro Sánchez— y Ricardo Mar, hoy secretario general de Paradores del Estado, presidida por la sucesora de Ábalos, Raquel Sánchez Jiménez. Ambos aparecen en una foto que la UCO ha incorporado en su último informe, en la que se posan también Koldo García, Santos Cerdán, Jésica Rodríguez —expareja sentimental de Ábalos— y dos personas más no identificadas.

Tanto Rodríguez como Mar formaban parte entonces del equipo del ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, José Luis Ábalos, en calidad de director de Comunicación y jefe de Gabinete, respectivamente. Meses más tarde de su destitución como ministro, Sánchez colocó a Rodríguez en su gabinete y a Mar como número dos de la empresa pública Paradores. En el caso Alfredo Rodríguez, por su experiencia previa en Ferraz, donde conoció a José Luis Ábalos, tiene un conocimiento preciso de la separación entre las funciones orgánicas del partido y las responsabilidades del Gobierno, por lo que la presencia del número tres del partido le debería haber generado ciertas dudas que a priori no puso en conocimiento de ningún superior. «Sorprende», dice una ex alto cargo cercana a Sánchez, «que no dijera nada». Aunque la comitiva oficial estaba diseñada para acompañar a Ábalos a reforzar la cooperación bilateral y a abordar proyectos vinculados a infraestructuras y movilidad, Santos Cerdán y Koldo García aprovecharon la visita con medios del Estado para presuntamente hacer negocios ilegales aprovechándose de su cercanía al ministro de Transportes.

