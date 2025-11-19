Suscribete a
Santos Cerdán sale de la cárcel tras cinco meses interno

Dos colaboradores actuales de Sánchez viajaron a Marruecos con Ábalos y Cerdán

Ambos fueron recolocados por Sánchez en otros cargos tras el cese del ministro de Transportes

Cerdán se 'coló' en un viaje oficial a Marruecos para conseguir para Acciona la adjudicación del puerto de Kenitra

Rodríguez y Mar, los dos primeros por la izquierda, junto al resto en Marruecos
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

Dos altos cargos del Gobierno actual formaron parte de la delegación del viaje a Marruecos al que se coló Santos Cerdán, con la complicidad de Koldo García y José Luis Ábalos, para presuntamente vender obras de Acciona en el país alauí.

Se trata ... Alfredo Rodríguez —actual director de Información Autonómica de la Presidencia del Gobierno, con despacho en el complejo de La Moncloa cerca del presidente Pedro Sánchez— y Ricardo Mar, hoy secretario general de Paradores del Estado, presidida por la sucesora de Ábalos, Raquel Sánchez Jiménez. Ambos aparecen en una foto que la UCO ha incorporado en su último informe, en la que se posan también Koldo García, Santos Cerdán, Jésica Rodríguez —expareja sentimental de Ábalos— y dos personas más no identificadas.

