Suscribete a
ABC Premium

Cerdán era el líder de un triángulo delictivo con el Gobierno y Acciona

El exsecretario de Organización del PSOE habría cobrado mordidas del 2%, según la UCO, por amañar obra pública

El político era el «enlace» entre el Gobierno y la multinacional. Alguna reunión se celebró en la sede de Ferraz

Acciona Construcción suspende cautelarmente de sus funciones a los dos directivos en plantilla citados como investigados por el juez del caso Cerdán

Santos Cerdán en su domicilio, antes de entrar en prisión
Santos Cerdán en su domicilio, antes de entrar en prisión EFE

Javier Chicote , Pablo Muñoz y Carmen Lucas-Torres

El último informe de la unidad investigadora de la Guardia Civil, aportado al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente el 11 de noviembre y al que tuvo acceso ABC, refleja que el político navarro preparó la adjudicación de obras a cambio de comisiones en cuanto ... José Luis Ábalos tomó posesión del cargo como ministro de Transportes, en junio de 2018.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app