Sánchez tensa la relación con Israel para eclipsar las crisis internas

Escalar la tensión sin forzar la ruptura. Pedro Sánchez se aferra a la causa palestina para volver a recuperar la iniciativa política. El Gobierno, emulando la estrategia que ya desplegara con Donald Trump, ha ubicado ahora a Israel como antagonista. La coreografía está ya muy ensayada por La Moncloa ... : señalar un conflicto –y enemigo– externo para desviar la atención de las crisis internas que atenazan a su Ejecutivo y que requerirían enfocar todos los esfuerzos en su resolución. El presidente trata de llevar la atención a lo político, en un contexto judicial comprometido y con visos de complicarse todavía más: a la espera de la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado; de los próximos informes de la UCO sobre las patrimoniales de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, también los que afectan a Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, y con la declaración ante el juez de su mujer, Begoña Gómez, este miércoles.

La hoja de ruta pasa por la monopolización mediática, desde la entrevista en «prime time» en RTVE de la semana pasada hasta la intervención desde el Palacio de la Moncloa de este lunes para avanzar las medidas de censura a Israel que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de hoy. El movimiento se gestó en secreto y en el último momento, un golpe de efecto después de negociaciones con el socio minoritario de la coalición durante todo el fin de semana. Moncloa buscó dar la máxima solemnidad al anuncio, utilizando el formato de la declaración institucional en la escalinata de palacio, una fórmula reservada para las comunicaciones al país de la máxima trascendencia.

La escenografía contrasta –por tanto– con el exiguo contenido del mensaje, que no alberga grandes novedades y que, en la práctica, tiene una difícil ejecución. El Gobierno opta por dejar fuera las medidas diplomáticas que sí tiene a su alcance: la ruptura de relaciones con Israel o la retirada de la embajadora española en Tel Aviv y se enfoca en «nueve acciones adicionales para acabar con el genocidio» de dudoso resultado. Sánchez se queda en el plano retórico, por primera vez se refiere a la masacre en estos términos y destaca la aprobación urgente de un real decreto ley de embargo de armas. Un embargo que, si bien presume de estar cumpliendo ya «de facto» y que se aprobará la semana que viene, es un brindis al sol.

Israel desarrolla gran parte de la tecnología de ciberseguridad e Inteligencia Artificial vital, actualmente, para el funcionamiento de los sistemas que utilizan las tropas españolas. Prescindir de ella implicaría un alto coste en seguridad y merma de recursos. A pesar de que exista una ley al respecto, desde el Ministerio de Defensa se apunta que podría llegar a esquivarse, comprando este tipo de productos con sello israelí a segundos países. «Conviene no generar falsas expectativas», señalan las fuentes consultadas, que recuerdan que «no es tan sencillo» prescindir de estos productos o sustraerse de avances y compromisos internacionales.

Compactar la mayoría

Pese a tratarse de un mero ejercicio de voluntarismo, el gesto le permite a Sánchez proyectar una imagen de cohesión interna. Tanto en el seno del Gobierno como con sus socios de investidura. El embargo de armas a Israel se registró como proposición de ley por Sumar, junto con ERC y Podemos, en el Congreso para su trámite por la vía de urgencia. Durante los últimos días, el socio minoritario de la coalición presionó al PSOE para que fuera aprobado directamente en Consejo de Ministros como real decreto ley. Sánchez mantiene la ficción, le da la máxima solemnidad y, sobre todo, busca capitalizar políticamente el rédito electoral de la medida.

Lo hace, además, en un contexto de movilizaciones y protestas durante La Vuelta, que obligaron a cancelar la llegada a meta en Bilbao, y lo que es políticamente más relevante, en la antesala de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Algunos socios clave –ya todos lo son–, como Podemos, han puesto sobre la mesa para garantizar su apoyo la ruptura de relaciones con Israel como contrapartida para garantizar sus votos. Esto no se ha producido y los partidos que sostienen al Ejecutivo ya calificaron este lunes de «insuficientes» las medidas. Todos están a la espera de escrutar el contenido concreto de la norma que la próxima semana alumbrará el Consejo de Ministros. «El diablo está en los detalles y el Gobierno ya ha mentido en este tema», señala un socio. «Es lo de siempre, de entrada suena bien, pero luego tiene letra pequeña y se saltan sus promesas», tercia otro.

Entre las medidas anunciadas también destaca la prohibición del tránsito de barcos y aviones por los puertos y espacio aéreo español de aquellas naves que den soporte ya sea con combustible, inteligencia o armamento a Israel para seguir con la ofensiva sobre Gaza. Una medida que también choca con la realidad de las bases de Rota y Morón desde las que Estados Unidos podrá enviar armamento a Israel pese al veto anunciado por Sánchez.

En lo relativo al tránsito de personas, se aplicará la prohibición de entrada al territorio español a quienes «participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja». Esto es, aunque no se haya destacado explícitamente, se impedirá la entrada a Benjamín Netanyahu en nuestro país. Completan el compendio de iniciativas la prohibición de importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, así como la limitación de los servicios consulares prestados a españoles en residentes en los mismos; también el refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina con más efectivos en la asistencia fronteriza; la ampliación de la contribución a la UNRWA con 10 millones de euros adicionales o el aumento de la ayuda humanitaria para Gaza, hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.