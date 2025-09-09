Suscribete a
Sánchez tensa la relación con Israel para eclipsar las crisis internas

Fuentes de Defensa piden «no generar falsas expectativas», porque el embargo compromete la seguridad

Pedro Sánchez busca recuperar foco y capitalizar la lucha contra «el genocidio» en Gaza

Pedro Sánchez y Cristina Narbona, en la Ejecutiva del PSOE
Pedro Sánchez y Cristina Narbona, en la Ejecutiva del PSOE efe
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Escalar la tensión sin forzar la ruptura. Pedro Sánchez se aferra a la causa palestina para volver a recuperar la iniciativa política. El Gobierno, emulando la estrategia que ya desplegara con Donald Trump, ha ubicado ahora a Israel como antagonista. La coreografía está ya muy ensayada por La Moncloa ... : señalar un conflicto –y enemigo– externo para desviar la atención de las crisis internas que atenazan a su Ejecutivo y que requerirían enfocar todos los esfuerzos en su resolución. El presidente trata de llevar la atención a lo político, en un contexto judicial comprometido y con visos de complicarse todavía más: a la espera de la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado; de los próximos informes de la UCO sobre las patrimoniales de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, también los que afectan a Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, y con la declaración ante el juez de su mujer, Begoña Gómez, este miércoles.

