El PP acusa al Gobierno de «dar instrucciones» al Fiscal General del Estado para defender a Sánchez

Cuca Gamarra ha lamentado la imagen de García Ortiz en el banquillo de los acusados tras despojarse de la toga

El fiscal general del Estado era consciente de la «gravedad» de la nota informativa y quiso poner «paños calientes»

Cuca Gamarra, diputada popular
Cuca Gamarra, diputada popular EFE
Carlos Mullor

La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reaccionado a la declaración de los peritos de la UCO y de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo acerca de la supuesta eliminación de datos y filtración de información ... confidencial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Según ha declarado la popular desde los pasillos del Congreso de los Diputados, este martes se ha vivido una «jornada negra para la Justicia de nuestro país» al ver a Ortiz «sentado en el banquillo teniéndose que despojar de la toga para dejar de perseguir los delitos y sentarse en el banquillo por presuntamente haberlos cometido». Una imagen que demuestra »una pérdida de confianza de la sociedad española en relación al fiscal general del Estado«.

