El PP acusa al Gobierno de «dar instrucciones» al Fiscal General del Estado para defender a Sánchez

La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reaccionado a la declaración de los peritos de la UCO y de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo acerca de la supuesta eliminación de datos y filtración de información ... confidencial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Según ha declarado la popular desde los pasillos del Congreso de los Diputados, este martes se ha vivido una «jornada negra para la Justicia de nuestro país» al ver a Ortiz «sentado en el banquillo teniéndose que despojar de la toga para dejar de perseguir los delitos y sentarse en el banquillo por presuntamente haberlos cometido». Una imagen que demuestra »una pérdida de confianza de la sociedad española en relación al fiscal general del Estado«.

Los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) han declarado ante el Alto Tribunal que el borrado de datos por parte de Ortiz fue «voluntario, no accidental». Una actuación que desde el Partido Popular ven como una estrategia: «Ya sería mala suerte que justo lo que se borraba fueran pruebas que le fueran a absolver». Para Gamarra, lo eliminado por el fiscal general del Estado era «lo que le podía incriminar». «Lo que está claro y lo que ha quedado demostrado es que desde Ferraz se daban instrucciones a la fontanera (Leire Díez), pero también desde el Gobierno se daban instrucciones al fiscal general del Estado», ha sentenciado la diputada.

Gamarra, tras conocer las últimas informaciones acerca del juicio, ha afirmado que Sánchez «depende del fiscal general del Estado porque quiere utilizarlo y seguir sirviéndose del mismo para defenderse de todas las causas judiciales que tiene abiertas».

Gamarra ha declarado que el fiscal general del Estado debería «haber dimitido hace mucho tiempo para no arrastrar al Ministerio Fiscal a esta situación y para defenderse como un ciudadano más». Independientemente de la sentencia, según ha comentado, esta situación «solo podrá resolverse con una regeneración que nos pueda llevar a descolonizar todas las instituciones que deben de ser del Estado y que Pedro Sánchez ha convertido en instituciones al servicio del Gobierno». Un plan que Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ya ha presentado.

Además de la actualidad judicial, la diputada ha criticado que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, «no tiene ningún proyecto político y no está al frente de un gobierno para los españoles». Sánchez, ha proseguido la popular, «está al frente de un gobierno única y exclusivamente para defenderse de todas las causas judiciales que tiene abiertas»