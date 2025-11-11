Suscribete a
Juicio al fiscal general
Turno para Agustín Hidalgo de Morillo, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía

El fiscal general del Estado era consciente de la «gravedad» de la nota informativa y quiso poner «paños calientes»

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha descrito la reunión que mantuvo con la Fiscalía donde se pretendía que se diera una imagen de «clima de coordinación» y él se negó

Análisis de Eugenio Ribón en ABC | Al servicio de las garantías constitucionales

Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid
Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid EP

Nati Villanueva y Carmen Lucas-Torres

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón ha ratificado este martes ante el tribunal que juzga al fiscal general del Estado la gravedad que supuso la filtración de las conversaciones entre abogado y fiscal en el caso del novio de ... Ayuso en el derecho de defensa y cómo Álvaro García Ortiz intentó poner «paños calientes» al malestar que supuso en la Abogacía la difusión de la nota informativa en la que se reveló el contenido exacto de las conversaciones entre el fiscal salto y el letrado de Alberto González Amador.

