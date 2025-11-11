El fiscal general del Estado era consciente de la «gravedad» de la nota informativa y quiso poner «paños calientes»

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón ha ratificado este martes ante el tribunal que juzga al fiscal general del Estado la gravedad que supuso la filtración de las conversaciones entre abogado y fiscal en el caso del novio de ... Ayuso en el derecho de defensa y cómo Álvaro García Ortiz intentó poner «paños calientes» al malestar que supuso en la Abogacía la difusión de la nota informativa en la que se reveló el contenido exacto de las conversaciones entre el fiscal salto y el letrado de Alberto González Amador.

En su declaración como testigo, Ribón, acusación popular en la causa, ha asegurado que la fiscal provincial Pilar Rodríguez le confesó que tras ponerse en contacto con ella tras la alarma que generó la nota de prensa que salió de su Fiscalía, Rodríguez le confesó que se sentía como un «sándwich», presionada por arriba y por abajo para la difusión de esa nota, que no «habia salido directamente», le confesó, de su departamento. «Se percibía preocupacion», ha dicho el decano y ahí se enmarca la reunión a la que el fiscal general convocó al testigo al día siguiente en la sede de la Fiscalía General del Estado.

Al día siguiente Ribón acudió a esa cita, en la que junto con García Ortiz y Rodríguez estaba el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y otros dos fiscales cuyo nombre desconoce. Hubo una conexión telemática con la entonces presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. En ese encuentro García Ortiz trató de justiciar la nota de la Fiscalía y Pilar Rodríguez también asumió su autoría (lo que no había hecho el día anterior). «La Fiscalía trató de justificar la aparición del correo por su parte. Uno de los puntos clave de la reunión fue la transcripción literal del correo y la hora y el detalle. Si se quería informar, no hacía falta revelar el contenido íntegro de una comunicación que forma parte de la comunicación entre un abogado y su defendido», ha sostenido. Y ha aclarado: «El colegio no está actuando en beneficio de un abogado concreto, sino del ejercicio de la profesión». El decano de los abogados de Madrid ha insistido en que «el detonante que generó la alarma y el desconcierto completo en la Abogacía fue la publicación de la nota de prensa. Es el motivo por el que convoca la Junta de Gobierno y a eso quedamos constreñidos».

«Fue una conversación a cinco bandas difícil de seguir en la que en un momento dado el fiscal general planteó un comunicado entre Fiscalía General del Estado y Abogacía para manifestar» que existía un clima de coordinación. Ribón dijo entonces que no era su pretensión y que lo que esperaban era una investigación y depuración de responsabilidades: «La conversación se precipita y se da por terminada en pocos segundos. Pilar refrenda la nota y los cinco apoyan la tesis de García Ortiz».