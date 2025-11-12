García Ortiz se cree víctima de una venganza y justifica todos sus borrados de datos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha mostrado como víctima y defensor de la labor de los fiscales en su declaración ante el tribunal de este jueves, hito histórico en la historia de la institución, como acusado de un delito de ... revelación de secretos. García Ortiz ha negado cualquier acción impropia por su parte, en un interrogatorio en el que solo respondió a su defensa, llevada por la Abogacía del Estado, y que él mismo parecía dirigir desde su posición. García Ortiz pidió al Abogado del Estado que ejercía su defensa que «no le preguntara por horas, mejor por hitos» y este le hizo caso.

Argumentó el fiscal general que no respondía a las acusaciones populares porque les achacaba una «actuación desleal», no solo contra él, sino contra el propio tribunal. Más allá, trató de desactivar también a uno de los testigos fundamentales en su contra, como la fiscal Lastra, negando sus palabras sobre la filtración (ella relató que ante su pregunta de si había filtrado él los correos de González Amador, le respondió que «eso no era lo importante») y asegurando que Lastra se mueve por «acritud» contra él y la dirección de la Fiscalía General.

Negó cualquier filtración y aseguró que su institución y él reaccionarion ante un «bulo» que partía de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y en un minucioso relato de sus actuaciones, aseguró que «su obsesión era defender la labor de los fiscales». También rechazó cualquier tipo de animadversión hacia Alberto González Amador y defendió que sus datos fueron tratados «con total exquisitez» y que no trató de «perjudicar su estrategia de defensa».