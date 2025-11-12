Suscribete a
García Ortiz se cree víctima de una venganza y justifica todos sus borrados de datos

El fiscal general del Estado reconoce que reaccionó, según él, ante un «bulo» que se estaba moviendo desde la presidencia de la Comunidad de Madrid

Los peritos de la UCO cercan a García Ortiz: sus borrados fueron «voluntarios» y admitió que «destruyó» su teléfono móvil

García Ortiz, durante su declaración
García Ortiz, durante su declaración abc

Nati Villanueva y Carmen Lucas-Torres

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha mostrado como víctima y defensor de la labor de los fiscales en su declaración ante el tribunal de este jueves, hito histórico en la historia de la institución, como acusado de un delito de ... revelación de secretos. García Ortiz ha negado cualquier acción impropia por su parte, en un interrogatorio en el que solo respondió a su defensa, llevada por la Abogacía del Estado, y que él mismo parecía dirigir desde su posición. García Ortiz pidió al Abogado del Estado que ejercía su defensa que «no le preguntara por horas, mejor por hitos» y este le hizo caso.

