Así son los nuevos uniformes de los antidisturbios de la Policía Nacional

Un nuevo vestuario para los componentes de las Unidad de Intervención Policíal (UIP) de la Policía Nacional. Los conocidos como antidisturbios tendrán a partir del año que viene de nuevas prendas ignífugas para evitar ser heridos en su principal cometido que es el ... restablecimiento del orden público.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha sacado a la luz los nuevos modelos que comenzarán a implementarse con los nuevos alumnos que realicen el curso de la especialidad. Consta de una camisola de manga larga y pantalón con características retardantes a la llama y una camiseta técnica.

Esta licitación se ha cocido a fuego lento. Hace dos años en una reunión sindical con la Jefatura de la UIP se conoció que la adquisición de estas prendas acababan en 2025. «La idea es que sea transparente, ignífugo y con cremallera de cuello alto; los pantalones solo llevarán protecciones en las rodillas, siendo más tácticos y con más bolsillos«, señaló la CEP.

Con esta reclamación, la DGP ha iniciado el proceso para la compra de este nuevo desarrollo de la uniformidad de los antidisturbios. Se van a adquirir 3.000 unidades de cada una de estas prendas. También se buscan 2.000 gorras tipo béisbol. El gasto total será de 1,58 millones de euros.

La nueva camisola de los agentes de la UIP de la Policía Nacional ABC

Aún queda camino por recorrer ya que no se adjudicará a la sociedad elegida hasta febrero de 2026. Después, se estima que la uniformidad llegará en el plazo de un año al vestuario de los agentes.

El sindicato explica en una circular interna que la camisola será ignífuga o retardante a la llama con una cremallera central en la parte delantera de unos 23 centímetros. No estará en contacto con la piel para ofrecer una mayor protección.

Los detalles de la nueva ropa de los antidisturbios

De la misma forma, contará en los laterales con un tejido que, según los diseños oficiales, aliviará al usuario de la presión y otras molestias que provoca el equipamiento táctico, el chaleco antibalas y el ceñidor, así como por el material transportado en éste.

Una de las nuevas prendas de los antidisturbios ABC

Otro de los componentes, los pantalones también serán ignífugos con un sistema especial de ajuste en la cintura, una zona de refuerzo en las rodilleras y varios bolsillos. Tendrá dos compartimentos diferenciados y otro más sobre cada uno de los bolsillos principales con acceso rápido.

«Si algo está claro es que las UIP necesitan avanzar«, expone en su circular el sindicato policial. No solo en medios sino también en condiciones de trabajo tales como las dietas, jornadas laborales o retribuciones. Además, desde la CEP también se pide más materiales e instalaciones. »Veremos si esta compra se ajusta a lo que necesitan los compañeros en la calle«, finaliza su escrito.