Suscríbete a
ABC Premium

La Junta de Andalucía lidera la licitación de obra pública: un 56% más que en 2024

Es la cifra más alta desde 2009 y muy por encima de la media nacional

Acelerón en la obra pública: las licitaciones en Andalucía quintuplican la media nacional en los siete primeros meses de 2025

La Junta de Andalucía lidera la licitación de obra pública: un 56% más que en 2024
abc

S. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Andalucía ha licitado obras por 1.457,2 millones de euros entre enero y octubre de 2025, un 74,1 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior y casi el triple del aumento medio registrado por el ... conjunto de administraciones autonómicas (25,1%).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app