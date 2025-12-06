La Junta de Andalucía lidera la licitación de obra pública: un 56% más que en 2024

La Junta de Andalucía ha licitado obras por 1.457,2 millones de euros entre enero y octubre de 2025, un 74,1 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior y casi el triple del aumento medio registrado por el ... conjunto de administraciones autonómicas (25,1%).

El impulso inversor ha llevado la licitación total de obra pública en Andalucía a 4.460,9 millones, la cifra más alta desde 2009 y un 56,5 % más que en 2024, muy por encima del crecimiento nacional (13,2 %). Solo en octubre se aprobaron 429,3 millones, un 36,5 % más interanual, según datos de Seopan analizados por la Secretaría General de Economía.

La edificación suma 1.998 millones, con un incremento del 81,9 por ciento, frente al 14,1 por ciento nacional. La obra civil alcanza 2.462,4 millones y crece un 40,6 por ciento, también por encima del 12,6 por ciento del conjunto del país.

La consejera de Economía, Carolina España, ha señalado en este sentido que estos datos «evidencian el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de las infraestructuras y el desarrollo territorial«, y ha destacado su impacto en empleo, productividad y competitividad.