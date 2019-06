Seis noticias imprescindibles de este jueves, 20 de junio

1. Rivera presume de foto con los liberales, pero el Elíseo desmiente haber avalado sus pactos. Albert Rivera quiere hacer valer su peso en la familia liberal europea, ante las dudas expresadas públicamente por el Gobierno francés por sus pactos con el PP respaldados por los votos de Vox. El presidente de Ciudadanos (Cs) ha posado hoy junto a los líderes de la mayoría de partidos que conforman el grupo liberal ALDE en el Parlamento Europeo —que ahora se denominará Renovar Europa— y ha presumido esta mañana de que el Elíseo, en privado, le había felicitado personalmente por los acuerdos alcanzados para integrarse en ejecutivos autonómicos y municipales. Una fuente del Elíseo citada por la agencia Efe, no obstante, ha aseverado que el presidente francés, Emmanuel Macron, no ha avalado «ni en público ni en privado» los pactos suscritos por Cs. Esta mañana en Bruselas, preguntado por las críticas de distintos miembros del Gabinete francés a las alianzas indirectas entre Cs y Vox, Rivera ha asegurado que les han dicho «justo lo contrario», que les han «felicitado» y que han «apoyado» sus pactos.

2. Boris Johnson y Jeremy Hunt se disputarán la sucesión de Theresa May. Boris Johnson y Jeremy Hunt se disputarán la sucesión de Theresa May, después de que el tercer candidato hasta ahora en liza, Michael Gove, haya quedado eliminado este jueves en la quinta votación de los diputados conservadores. Tras esta última ronda, Johnson se consolida como claro favorito, al obtener 160 de los 313 votos de los parlamentarios «tories», frente a los 77 de Hunt y los 75 de Gove, que queda así descartado. La elección final entre Johnson y Hunt la realizarán, a través de voto por correo, los 160.00o afiliados conservadores y el ganador se conocerá a partir del 22 de julio. El nuevo líder del Partido Conservador heredará el cargo de primer ministro que dejará Theresa May.

3. Arrestan a dos menores de edad por el homicidio a golpes de un marroquí en Lorca. La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad como supuestos responsables del homicidio de un hombre marroquí cuyo cadáver fue hallado la semana pasada, con evidentes signos de violencia, en un solar del barrio de San Diego, en Lorca (Murcia), cerca de las vías del tren. Según informa «La Verdad», la investigación se ha saldado hasta el momento con la detención de dos menores de edad, a quienes se considera autores materiales de la muerte a golpes del ciudadano marroquí. Los primeros datos apuntan a que los dos sospechosos son hermanos y vecinos de la localidad. El cuerpo de la víctima fue descubierto de madrugada por unos viandantes. Se trata de un varón de mediana edad, de entre 25 y 40 años, aunque no llegó a trascender su identidad ni circunstancias como si era o no vecino de la zona. Ahora todo apunta a que se trataba de un comerciante de Lorca, a quienes los dos menores de edad podrían haber asaltado con la intención de robarle.

4. Irán derriba un dron «espía» estadounidense cerca del estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria ha asegurado hoy que ha derribado un avión no tripulado estadounidense que sobrevolaba territorio iraní. Se trata de un «Global Hawk» que fue localizado en la provincia sureña de Hormozgan, a orillas del estrecho de Ormuz, un punto muy caliente en el último mes por los seis ataques que han sufrido buques petroleros. Washington y sus aliados acusan a la república islámica de estar detrás de estos ataques, pero los iraníes niegan cualquier implicación. Estados Unidos ha confirmado el derribo de su aparato por un misil, pero niega que estuviera en espacio enemigo. Se trata del primer enfrentamiento directo entre los ejércitos iraní y estadounidense desde que comenzara la escalada de tensión en la zona y el general de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, considera que supone «un mensaje a Estados Unidos» para dejar claro que las fronteras de la república islámica son «una línea roja». El derribo se produjo en la misma semana en la que Donald Trump ordenó el envío de mil soldados más a la zona para hacer frente a la creciente amenaza iraní.

5. Prisión provisional para Josu Ternera hasta que se revisen las euroórdenes. La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ordenó hoy el ingreso en prisión provisional del dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», hasta que se examinen las peticiones de entrega a la Justicia española, informó hoy la Fiscalía General de París. La próxima audiencia ante la sala de instrucción tendrá lugar el próximo 26 de junio a las 14.00 horas, según un comunicado de la Fiscalía enviado a Efe. La Fiscalía General notificó a Urrutikoetxea este jueves una euroorden y dos demandas de extradición que le han transmitido las autoridades judiciales españolas para su entrega a España. El Ministerio Público recuerda que el Tribunal de Apelación de París decidió, en contra de su opinión, poner en libertad a Josu Ternera ayer, miércoles, bajo medidas cautelares y control judicial.

6. Marcos Llorente ya es del Atlético: sigue los pasos de Paco Llorente y de Grosso. El precio es de 40 millones. Firma por cinco años. El Real Madrid y el Atlético de Madrid han acordado el traspaso del jugador Marcos Llorente. El club blanco «quiere mostrar su agradecimiento por todos estos años de entrega y profesionalidad y por su comportamiento ejemplar desde que llegó a nuestra cantera en 2008 hasta su trayectoria con el primer equipo. El Real Madrid le desea mucha suerte en su nueva etapa». Comienza la «operación salida» y el jugador más solicitado del Real Madrid era Marcos Llorente. Ya tiene equipo. Una docena de ofertas acaparaban la mesa de José Ángel Sánchez, director general del club blanco y el ejecutivo perenne en todas las negociaciones. El Real Madrid cuenta con cinco nuevos futbolistas para la siguiente campaña, Hazard, Mendy, Jovic, Militao y Rodrygo, y ya comienza a aligerar su extensa plantilla. Hoy posee 36 hombres y debe colocar a 11, pues Llorente ya tiene club nuevo. Si Gareth Bale es el futbolista transferible más mediático, Marcos Llorente era el primer pretendido. Es del Atlético.