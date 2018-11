Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 2 de noviembre

1. La cesión de Tráfico a Navarra arrincona a la Guardia Civil y anticipa un peor servicio. El Gobierno de Pedro Sánchez aceptó el pasado miércoles acceder a la reivindicación de la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, para iniciar el traspaso de competencias en materia de tráfico y seguridad vial. Un nuevo gesto del Ejecutivo en materia territorial, tendente a una progresiva descentralización del Estado como respuesta política al reto independentista en Cataluña. Un progresivo vaciamiento competencial de la Administración Central que responde a la estrategia política de un Sánchez que recientemente ha afirmado en el Congreso de los Diputados que «en España nunca habrá democracia si no hay descentralización y reconocimiento de la diversidad territorial» y confrontando con quienes «tratan de agitar el fantasma de la recentralización». El acuerdo de esta semana entre Barkos y Sánchez, que incluyeron también el compromiso de «acelerar» las negociaciones para reformar el convenio económico, supondrá el traspaso completo de las competencias de Tráfico en Navarra a la Policía Foral. Hasta ahora lo compartían con la Guardia Civil.

2. El marido de Cospedal, a Villarejo: «Hazme un informe (sobre Arenas) y pagado». María Dolores de Cospedal no solo quería controlar las investigaciones de la trama Gürtel cuando citó al comisario José Manuel Villarejo en su despacho de Génova el 21 de julio de 2009. La entonces secretaria genral del PP quería mucho más: informes contra alguno de sus adversarios políticos, en concreto contra el histórico Javier Arenas. Ese parece ser el primer encargo que hizo al policía, gestionado por su marido Ignacio López del Hierro, según los nuevos audios desvelados por Moncloa.com. Esas grabaciones apuntan a que el «trabajo» se iba a pagar con dinero del partido. El comisario le indica cómo pueden hacerlo sin cobrar directamente al PP. Dos meses después de la reunión secreta en la sede del PP, el 21 de septiembre de 2009, Del Hierro le pide a Villarejo: «Hazme un informe y esto está pagado, ¿eh? O sea esto es un dossier y pagado», insiste. «Todo lo que puedas sacar de ahí...», le dice. En el inicio de esa conversación entre los dos, sin la presencia de Cospedal, Del Hierro vuelve a lo que ya habían hablado en julio. «Mira, entre Arenas, Galeote y Bárcenas, tienen una fundación, que no me preguntes cuál es». Se refieren, aunque no atinan con el nombre, a la Fundación de Estudios Europeos, cuyo vicepresidente era el eurodiputado popular Gerardo Galeote; el tesorero también era Luis Bárcenas.

3. La Abogacía del Estado rechaza acusar por rebelión a los líderes del procés. La Abogacía del Estado acusará hoy a los líderes del proceso independentista ilegal solo por los delitos de sedición y malversación, dejando fuera de su escrito de calificación la rebelión, según informaron fuentes jurídicas. Con esta decisión forzada por el Gobierno de Pedro Sánchez, del que depende la Abogacía del Estado a través del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo socialista lanza su prometido guiño a los partidos independentistas, a quienes necesita para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Esta decisión choca de frente con la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que prevé atribuir el delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal, a nueve antiguos líderes del «procés». El Ministerio Público sí considera que el plan independentista asumió los brotes de violencia, que tuvieron lugar en el acoso a la Guardia Civil y el referéndum ilegal del 1 de octubre, como un medio para alcanzar la secesión.

4. El hachazo de las cotizaciones sociales afectará a los perfiles más cualificados. El incremento de las cotizaciones sociales es la gran preocupación encima de la mesa de las cúpulas de las grandes empresas a la hora de dibujar sus estrategias de inversión y y empleo a futuro. El Ejecutivo ha entregado a Bruselas una previsión de aumento de los ingresos de 1.100 millones basado en una subida de entre un 10 y un 12% de las bases máximas de cotización a los sueldos superiores a 45.604 euros brutos anuales, un aumento de impuestos que irrumpirá con fuerza en las cuentas de las empresas con mayores retribuciones medias: las eléctricas, los bancos y el sector financiero y de seguros, así como las de información y comunicaciones y petroleras y mineras. Los tres son los sectores con mayores sueldos de media, según la encuesta anual de estructura salarial que publica el INE. Fuentes empresariales consultadas por ABC detallan que la mayor preocupación es alza de las bases máximas de cotización, y advierten de que supondrá un verdadero hachazo en los costes a un número importante de compañías, pero fundamentalmente a aquellas con empleados más cualificados y, por tanto, con mayores sueldos.

5. Una banda asalta a una familia en su chalé y secuestra al padre. La Guardia Civil anda tras la pista de una banda organizada que anoche perpetró un asalto a la casa de una familia de El Escorial y se llevó consigo al padre. Al cierre de esta edición, la investigación estaba en curso y se buscaba tanto a la víctima, de 69 años, como a sus captores. El suceso se produjo antes de las nueve de la noche. Los servicios de emergencias recibieron la angustiosa llamada de los rehenes, después de que el grupo de delincuentes abandonara el domicilio con el cabeza de familia. Según indicaron a ABC fuentes policiales, al menos cuatro individuos, probablemente de origen extranjero, irrumpieron en el chalé, en la calle de las Suertes, 14. Se trata de una urbanización del mismo nombre cercana a la estación de Renfe de Las Zorreras y de alto poder adquisitivo. Los ladrones llevaban el rostro tapado y se mostraron muy agresivos. Iban armados e intimidaron a la familia para que no opusieran resistencia. En el domicilio se encontraban, al menos, el matrimonio, de mediana edad, y dos hijos. Les maniataron y amordazaron. Los criminales tuvieron tiempo para robar todo lo que de valor había en el chalé; pero, no contentos con ello, obligaron, bajo amenazas de muerte, a que el padre se fuera con ellos en el vehículo del clan, donde también metieron todo el botín.

6. EE.UU. pide a sus aliados que presionen al régimen chavista. El Gobierno de EE.UU. pidió ayer a sus aliados que renuncien a cualquier acercamiento al régimen cubano por su papel en la crisis humanitaria de Venezuela. «El régimen venezolano está controlado por la dictadura cubana, por eso pedimos a nuestros aliados en la región que presionen a Cuba para que sepa que la consideramos responsable de la situación en Venezuela», dijo el Consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, en un discurso en Miami en el que anunció una nueva ronda de sanciones a funcionarios e instituciones públicas y militares de ambos países. En Washington se ve con recelo el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la isla los días 22 y 23 de noviembre y, aunque no citó a España directamente, Bolton fue muy claro en sus críticas a cualquier acercamiento al régimen que hoy lidera Miguel Díaz Canel. Tampoco sentó bien a la Casa Blanca el apoyo de La Moncloa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien dijo en septiembre que la crisis migratoria venezolana «tiene mucho que ver con las sanciones económicas impuestas por EE.UU.».