S.O.S. de la iglesia de los Salesianos de Estrecho, segunda cúpula de Madrid

La Inspección Técnica de Edificios a la que obliga el Ayuntamiento de Madrid dio un susto, y no menor, a los Salesianos de Estrecho. Su iglesia, la de San Francisco de Sales, un espectacular templo que cuenta con la segunda mayor cúpula de ... Madrid –después de la de San Francisco el Grande–, necesitaba reparaciones, y eran urgentes. El proyecto de obras se ha puesto en marcha este año, pero su coste es un pesado lastre para la congregación, que lanza un S.O.S. en busca de ayuda para cubrir el millón largo de euros que cuesta el arreglo.

La iglesia de San Francisco de Sales de Estrecho es un templo muy singular, por sus características y por la historia que arrastra. Desde su nacimiento, por el empuje del padre Antonio Rafael Torm y de una docena de damas aristócratas, al apoyo que siempre recibió de una jovencísima duquesa de Alba o por haber sido sede del V Regimiento durante la guerra civil; alguna fotografía se conserva del poeta Miguel Hernández, vestido de miliciano, junto a una de sus ventanas redondas.

Comenzando por el principio, cuando a Torm se le ocurrió la idea de levantar una iglesia en Estrecho, «aquello ni siquiera era Madrid, sino su extrarradio», explica Sergio Huerta, salesiano y director del colegio San Juan Bautista, anexo al templo. El diseño del templo se encargó al arquitecto Joaquín Saldaña y López, que fusionó elementos neorrománicos y neobizantinos, empleó ladrillo visto para su confección y coronó la iglesia con una monumental cúpula semiesférica, la segunda mayor de Madrid, con 20 metros de diámetro Se construyó siguiendo los cánones de Filippo Brunelleschi y, además, presenta otra particularidad: está recubierta por un mosaico artístico policromado, obra de Santiago Padrós, con una decoración de ocho figuras celestiales, entre ellas arcángeles y santos como San Isidro y Santa María de la Cabeza.

La primera piedra se puso el 24 de marzo de 1926, con la presencia de los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. El impulso para su construcción lo dieron las 'doce pioneras', damas nobles encabezadas por María de los Dolores San Juan y Garvey, esposa del duque de T'Serclaes, que, preocupadas por la situación de abandono social en su parroquia, siguieron en su propósito a Antonio Torm. Fue inaugurada de forma oficial y discreta el 20 de septiembre de 1931.

Mecenas

Más adelante, fue la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, la que le echó horas al proyecto, y no sólo con su presencia sino con ayudas prácticas: «Seguía las obras, buscaba bienhechores, organizaba rifas, conciertos o corridas de toros para conseguir dinero…», detalla Sergio Huerta. El proyecto fue adelante y se convirtió en el corazón y el alma del barrio de Estrecho.

El 24 de octubre de 1996, la iglesia fue declarada Bién de Interés Cultural, en la categoría de monumento. Es no sólo un lugar bellísimo, sino también un centro donde se desarrolla una importante labor social, tanto a través de Cáritas como por otros proyectos que los salesianos realizan en Tetuán, como la Plataforma Social Pinardi-Salesianos Estrecho, que cada día acompaña a más de 150 menores y jóvenes en riesgo de exclusión.

Tras casi cien años desde que se construyó, la parroquia pasó en diciembre del año 2020 la inspección técnica de edificios (ITE), pero no superó el examen: el Ayuntamiento les comunicó la necesidad de reparar los graves desperfectos y las humedades en las fachadas, cubiertas y vierteaguas.

Segunda visita

En febrero de 2023, el consistorio giró una nueva visita a la iglesia y realizó un informe detallado con las intervenciones que tenían que realizar. Al tratarse de un BIC, se cuidan los procedimientos hasta en sus menores detalles. Las autoridades advirtieron de que, en caso de no realizar estas intervenciones, la iglesia no podría permanecer abierta al público. El arquitecto de los Salesianos, Fernando García-Ochoa, se encargó de realizar el proyecto de obras que se ajustaba al requerimiento municipal y su plan fue aprobado en noviembre de 2023.

La intervención no es barata: el coste de la reparación asciende a 1.047.800,64 euros. Un gasto que, factura a factura, se está pagando por la sede provincial de los Salesianos, pero «nosotros tendremos que devolverlo», apunta Huerta. Por eso, llevan tiempo inmersos en una campaña que busca la ayuda de mecenas de todas las dimensiones: desde vecinos del barrio a establecimientos o grandes empresas. Toda aportación es bienvenida para saldar esta deuda. En la fachada del colegio luce un gran cartel de Tecnocasa, uno de los patrocinadores. «Y hoy mismo hemos recibido 1.000 euros de un donante anónimo», cuenta.

«El mayor peligro era el deterioro por humedades», explica Sergio Huerta. No afectaban los daños a la cúpula, que hace 15 años vio renovada la pizarra del techo. También habían aparecido manchas negruzcas de humedad por capilaridad en el suelo del templo y había ladrillos dañados en la fachada.

«Es donde más se está trabajando ahora», reconoce el director del centro, «en limpiar y recuperar el ladrillo, cambiar las rejas, reparar el tejado, los cuatro brazos de la planta en cruz se han sustituido, y se les ha dado una imprimación para que no entre el agua». Los andamios llenan todavía la iglesia, a la que le quedan aún meses para finalizar las obras, algo más lentas de lo que el cronograma señalaba. «Cuando terminen, vamos a poner líneas de vida, para poder hacer el mantenimiento de manera más sostenible, en lugar de colocando andamios, que son mucho más caros», señala.

Exterior del templo de Estrecho, en obras GUILLERMO NAVARRO

La reconstrucción se está realizando de manera artesanal, «ladrillo por ladrillo: se cae uno, lo miden y colocan otro igual». No son piezas industriales, sino que «también los ladrillos se hacen artesanalmente. Y, como esto es BIC, el Ayuntamiento de Madrid nos dice hasta cómo tiene que ser la arena que se utilice para hacerlos», indica el salesiano.

Aunque la mayor parte del templo está cubierto de andamios, lo que afea su aspecto exterior, Huerta está satisfecho porque «tenemos muchas bodas que se mantienen a pesar de todo, nos dicen que quieren casarse aquí porque esta es su iglesia». Para la próxima ocasión queda actuar sobre las vidrieras del templo, que «son buenas, pero hay que restaurarlas. Había un proyecto, pero lo hemos aparcado».