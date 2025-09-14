Suscribete a
S.O.S. de la iglesia de los Salesianos de Estrecho, segunda cúpula de Madrid

El templo, que está a punto de cumplir cien años y es BIC, no superó la ITE municipal y se encuentra en reformas

La restauración de elementos y la eliminación de humedades tienen un coste de más de un millón de euros

Parroquia de San Francisco de Sales: templo de dulzura y amabilidad

Interior de la cúpula de San Francisco de Sales
Interior de la cúpula de San Francisco de Sales GUILLERMO NAVARRO
Sara Medialdea

La Inspección Técnica de Edificios a la que obliga el Ayuntamiento de Madrid dio un susto, y no menor, a los Salesianos de Estrecho. Su iglesia, la de San Francisco de Sales, un espectacular templo que cuenta con la segunda mayor cúpula de ... Madrid –después de la de San Francisco el Grande–, necesitaba reparaciones, y eran urgentes. El proyecto de obras se ha puesto en marcha este año, pero su coste es un pesado lastre para la congregación, que lanza un S.O.S. en busca de ayuda para cubrir el millón largo de euros que cuesta el arreglo.

