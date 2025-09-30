La saga de los Scarlatti conquista Aranjuez

A finales del siglo XVII, cuando Nápoles pertenecía al Imperio Español, en la ciudad vivía un compositor siciliano llamado Alessandro Scarlatti que maravilló tanto al virrey con su música que fue contratado como maestro de capilla. Durante los años que estuvo en el cargo creó una imponente obra incluyendo más de 80 óperas, y más tarde, aunque su fama fue en declive, su hijo Domenico tomó el testigo convirtiéndose en compositor y organista de la capilla real de la Corte Española de Nápoles con sólo dieciséis años.

Tras ejercer como maestro de capilla en la Basílica de San Pedro, Domenico trabajó en Londres, Lisboa y Roma, para después pasar un tiempo en Sevilla y finalmente establecerse hasta su muerte en Madrid, donde se convirtió en el profesor de música de la reina Bárbara de Braganza, consorte de Fernando VI de Borbón y, por tanto, en un artista muy vinculado al Real Sitio de Aranjuez.

Tres siglos después, la XXXII edición del Festival de Música Antigua de Aranjuez va a rendir homenaje a estos dos grandes maestros con motivo del 300º aniversario de la muerte del padre y el 340º aniversario del nacimiento del hijo, con una programación (entradas entre 21 y 35 euros) que girará entre estas dos grandes figuras y la música de su tiempo.

El festival comienza el sábado 4 de octubre a las 19h en la Capilla de Palacio Real, con el grupo Concerto 1700 y el afamado contratenor Carlos Mena en 'Bello Pastor. Cantadas para alto en la Capilla Real', donde se interpretarán cantadas de los mejores maestros españoles (Nebra, Torres y Literes) vinculados a la Real Capilla e influidos por las innovaciones de Alessandro Scarlatti.

El domingo 5, la jornada arrancará a las once de la mañana con un paseo guiado por el Jardín de la Isla en la zona norte del Palacio Real, y a las 13h, la Capilla acogerá un concierto de La Spagna con la soprano Jiayu Jin centrado en la música vocal italiana previa al maestro italiano y que muestra el punto desde el que comenzó su andadura Alessandro. Titulado 'Lamenti di Donni', este recital también rinde tributo a la figura de Giacomo Carissimi, padre de la cantata y el oratorio italianos y de cuya muerte se celebra el 350º aniversario.

La siguiente semana, coincidiendo con el Día de la Hispanidad (12 de octubre), se podrá llegar a Aranjuez con el Tren de la Fresa para acudir a la presentación de 'Entre el mar y el fuego: Scarlatti y el Teatro de los Sueños', el primero de los encargos de esta edición del festival, protagonizado por el grupo orquestal Nereydas al mando de Ulises Illán y el contratenor Filippo Mineccia. En el concierto se interpretarán arias de Alessandro Scarlatti intermediadas con música instrumental de Domenico en lo que supone un perfecto homenaje a ambos compositores.

El festival continúa el 18 de octubre con la interpretación de arias de Literes, Nebra y Torres de la mano de Pérgamo Ensemble y la soprano Belén Vaquero, en un concierto titulado 'La memoria en donde ardía'. La jornada del 19 de octubre comenzará con un paseo por el Jardín del Príncipe del Palacio, seguido del concierto 'La arcadia: Cantatas de cámara en la Real Capilla' a cargo de Delirium Musica y Elia Casanova.

'Per dolce ardore', un concierto de Harmonía del Parnàs, la soprano Belen Roig y el chalumeau de Justo Sanz, será el reclamo del sábado 25, y al día siguiente se estrenará 'Scarlatti & Scarlatti, el segundo encargo de esta edición, a cargo del grupo Tiento Nuevo dirigido por el clavecinista Ignacio Prego y María Martínez al cello.

El fin de fiesta, el domingo 2 de noviembre, incluirá una visita a la Bodega de Carlos III en el Cortijo de San Isidro, donde además de una degustación de vino y queso se podrá disfrutar de grandes obras de Scarlatti padre e hijo de la mano de la afamada clavecinista Silvia Márquez.