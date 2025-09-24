Jazzmadrid 2025: más de 50 recitales de grandes clásicos y voces emergentes

La pianista Hiromi será una de las artistas que participará en el JazzMadrid

No importa si eres un gran experto o si te pica el gusanillo del jazz por primera vez. En el festival Internacional de Jazz de Madrid (Jazzmadrid), que se celebrará entre el 5 de octubre y el 30 de noviembre, hay medio centenar de propuestas para todos los gustos. Por el teatro Fernán Gómez, CentroCentro y Condeduque, pasarán desde imprescindibles del género como el saxofonista Charles Lloyd, que comparecerá con su Sky Quartet, hasta artistas más experimentales como la pianista japonesa Hiromi, que presentará su proyecto 'Sonicwonder'.

«Es un festival que tiene cada vez más presencia y más seguidores en Madrid y este auge responde a que es ya una referencia internacional», destacó ayer en la presentación del cartel Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

En esta edición, además, y fruto de su colaboración con Villanos del Jazz, el festival se extenderá más allá de los límites de la capital y llegará a Las Rozas, San Fernando de Henares, Parla, Galapagar, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, donde se podrá disfrutar de conciertos de Andrea Motis y Josep Traveler, Chano Domínguez Trío, Delvon Lamarr Organ Trío, Paquito D'Rivera Trío, Chucho Valdés y Eliane Elias, respectivamente. «Pueden comprender la responsabilidad que vamos a tener en el presente año, un festival con unas dimensiones que nos cuesta muchísimo trabajo perimetrar, pero también es un reto muy importante porque es muy complicado localizar una experiencia parecida en cualquier otro lugar», reconoció durante la presentación el director artístico del festival, Luis Martín.

Estos días, el jazz convivirá con el soul, el góspel y otros ritmos en una programación donde la voz femenina tendrá un papel central, puesto que un tercio del cartel está protagonizado por mujeres: Jazzmeia Horn, considerada una de las grandes revelaciones del jazz vocal, convivirá en el programa con Andrea Motis, Eliane Elias, dama consagrada del género, y Leonor Watling y Leo Sidran, entre otras.

Homenajes

JazzMadrid 2025 recordará también a figuras imprescindibles como Pedro Iturralde y Jerry González, así como a Amy Winehouse, que murió hace ya 14 años. Además, se conmemora el 25º aniversario de la película 'Calle 54', con conciertos de Chucho Valdés, Paquito D'Rivera, Eliane Elias y Chano Domínguez. En el teatro Albéniz se homenajeará también a Paco de Lucía y Bebo Valdés.

Entre los veteranos, además del citado Charles Lloyd, actuarán también el guitarrista Al Di Meola, el baterista Billy Cobham, Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba, que compartirá escenario con el mandolinista Hamilton de Holanda. Completan la nómina de clásicos Stacy Kent y formaciones como The Yellowjackets, el nuevo grupo del contrabajista Avishai Cohen, además del dúo formado por los guitarristas Martin Taylor y Ulf Wakenius.

Más experimentales son John Medeski, que propone un viaje que mezcla funk, jazz y psicodelia, o artistas nacionales como los pianistas Marco Mezquida y Mariano Díaz, que dialogan con los retos de la inteligencia artificial.

Alrededor de Jazzmadrid 2025 se celebrará también el Festival de Jazz de Ciudad Lineal y Jazz en los distritos, que acercan la música a los barrios; la programación de Jazz Círculo en el Círculo de Bellas Artes; la iniciativa Jazz con Sabor a Club de la Asociación Madrid en Vivo; la colaboración con el Instituto Francés y con el Festival de Jazz de Zaragoza; y el debutante Impulso, promovido por Cultura Inquieta, que llevará al Café Berlín y al Club Tempo a algunos de los renovadores del género.