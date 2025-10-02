Suscribete a
El pueblo más pobre de la Comunidad de Madrid: esta es su renta media

La Agencia Tributaria ha publicado los datos estadísticos de declarantes de IRPF por municipios

El pueblo más pobre de la Comunidad de Madrid: esta es su renta media
Virginia López Esplá

La Comunidad de Madrid vuelve concentrar un año más los municipios más ricos de España (en reparto con Cataluña), de acuerdo a los datos estadísticos de declarantes de IRPF publicados por la Agencia Tributaria. Sin embargo, en la Región existe una notable brecha ... entre el más acaudalado y el más humilde.

