El pueblo más pobre de la Comunidad de Madrid: esta es su renta media

La Comunidad de Madrid vuelve concentrar un año más los municipios más ricos de España (en reparto con Cataluña), de acuerdo a los datos estadísticos de declarantes de IRPF publicados por la Agencia Tributaria. Sin embargo, en la Región existe una notable brecha ... entre el más acaudalado y el más humilde.

Los dos municipios más ricos de toda España también están en la Región. Según su renta media, la localidad más rica de nuestro país es Pozuelo de Alarcón. Si se mira la renta mediana, que permite medir con más exactitud el nivel de vida de la población de ese lugar, es Boadlilla del Monte.

Así, Pozuelo presenta una renta media bruta de 88.011 euros anuales, mientras que la de Boadilla es de 70.869. En cuanto a renta bruta mediana, la de Pozuelo es 43.876 euros anuales, mientras que la de Boadilla es de 45.287 euros anuales.

El pueblo más pobre de la Comunidad de Madrid

Pero en la Comunidad de Madrid también existen municipios cuyos datos de renta media y mediana están bastante alejados de estas cifras.

Entre ellos se encuentran Orusco de Tajuña, Estremera, Tielmes, Fuentidueña de Tajo, Villaconejos, Villarejo de Salvanés o Belmonte del Tajo. Pero ninguno de estos municipios es el más pobre de la Región por su renta bruta media: se trata de Cenicientos.

Esta localidad de apenas 2.148 habitantes y situada en la sierra Oeste a unos 80 kilómetros de Madrid registra una renta media según los datos de la Agencia Tributaria de 21.669 euros anuales brutos. Su renta mediana es todavía más baja: 18.689 euros brutos anuales.

Entre la población más rica (Pozuelo) y la más pobre de la Comunidad de Madrid hay una diferencia de 64.944 euros en su renta media. La diferencia en el nivel de vida entre una y otra también es muy considerable, 25.187 euros anuales.