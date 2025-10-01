Pozuelo es el pueblo con la renta más alta de España y Boadilla, el que tiene un mejor nivel de vida

La localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón se consolidó en 2023 un año más como la localidad con la renta media bruta más alta de España, con 88.011 euros, según la estadística de declarantes de IRPF por municipio que desde hace unos ejercicio ... publica la Agencia Tributaria. Le sigue en la clasificación otra localidad del norte de Madrid, Boadilla del Monte, en el que la renta bruta media declarada se sitúa en 70.869 euros y completa este podio virtual de los municipios más ricos de España -de la España del régimen común, ya que no hay datos de las regiones forales de País Vasco y Navarra-, el municipio barcelonés de San Just Desvern, con 67.265 euros de renta media.

La foto varía un tanto cuando lo que se mide es la renta que marca la frontera entre el 50% que tiene más renta y el 50% que tiene menos renta, ya que desde esa métrica, que de alguna manera permite aproximar más el nivel medio de vida de la población de ese municipio, es Boadilla del Monte la que acredita la renta bruta mediana más alta, con 45.287 euros; por delante de Pozuelo, con 43.976 euros; y la localidad barcelonesa de Matadepera, que figura en quinto lugar en la medición de la renta bruta media pero que desde la perspectiva del salario que está justo en el medio de la distribución salarial de los ciudadanos salta al tercer puesto con 42.098 euros, por los 39.218 euros de San Just Desvern.

El otro lado de la lista

El municipio de menor renta de España es Benamargosa (Málaga), con una renta bruta media de 13.831 euros.

Le siguen, con rentas entre los 14.000 y los 15.000 euros, Algarinejo (Granada), Mentejícar (Granada), Colomera (Granada), Guadahortuna (Granada), Cambil (Jaén), Noalejo (Jaén), Montizón (Jaén), Zahínos (Badajoz) e Higuera de Vargas (Badajoz).

En el conjunto de España, en el año 2023 la renta bruta media ascendió a 31.333 euros, con una tasa de variación anual del 3%, mientras que la renta disponible media registró un valor de 25.235 24.542 euros, al crecer un 2,8%.