Pozuelo es el pueblo con la renta más alta de España y Boadilla, el que tiene un mejor nivel de vida

El ranking de los municipios más ricos de España, según los datos del IRPF de la Agencia Tributaria, sigue copado por los del cinturón metropolitano de Madrid y Barcelona, aunque se cuela el pueblo alicantino de Aigües

Bruno Pérez

La localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón se consolidó en 2023 un año más como la localidad con la renta media bruta más alta de España, con 88.011 euros, según la estadística de declarantes de IRPF por municipio que desde hace unos ejercicio ... publica la Agencia Tributaria. Le sigue en la clasificación otra localidad del norte de Madrid, Boadilla del Monte, en el que la renta bruta media declarada se sitúa en 70.869 euros y completa este podio virtual de los municipios más ricos de España -de la España del régimen común, ya que no hay datos de las regiones forales de País Vasco y Navarra-, el municipio barcelonés de San Just Desvern, con 67.265 euros de renta media.

