Estos son los pueblos más ricos y pobres de Córdoba
Solo dos localidades superan la renta media bruta andaluza, que está en 26.065 euros
El nivel de riqueza medio en las distintas localidades de Córdoba varía de forma significativa según el municipio del que se trate. Así lo reflejan los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, basados en la estadística de declarantes del Impuesto sobre la ... Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este indicador permite identificar las diferencias económicas y dibuja un mapa de desigualdad dentro de la provincia.
La mayoría de las localidades presentan una renta por debajo de la andaluza, que se sitúa en los 26.065 euros. Solo dos municipios se pueden equiparar a sa media (incluso la superan) Córdobal y Añora.
En la parte alta de la tabla se sitúa la capital cordobesa, con una renta bruta media de 29.749 euros (el año pasado estaba en 28.513 euros), lo que refleja su papel como centro económico y administrativo de la provincia, con una mayor concentración de empleos en sectores como la administración pública, los servicios y el comercio.
Renta media bruta de los pueblos de Córdoba
Adamuz: 16.924
Aguilar de la Frontera: 19.114
Alcaracejos: 21.557
Almedinilla: 17.643
Almodóvar del Río: 19.158
Añora: 26.845
Baena: 19.139
Belalcázar: 19.344
Belmez: 23.450
Benamejí: 17.194
Bujalance: 18.243
Cabra: 21.879
Cañete de las Torres: 18.288
Carcabuey: 18.371
Cardeña: 18.117
La Carlota: 20.760
El Carpio: 21.664
Castro del Río: 19.808
Córdoba: 29.749
Doña Mencía: 18.318
Dos Torres: 23.447
Encinas Reales: 17.727
Espejo: 18.312
Espiel: 22.613
Fernán-Núñez: 23.008
Fuente Obejuna: 19.771
Fuente Palmera: 17.460
Fuentecarreteros: 15.558
Guadalcázar: 19.662
La Guijarrosa: 16.767
Hinojosa del Duque: 19.821
Hornachuelos: 19.048
Iznájar: 16.241
Lucena: 21.759
Luque: 17.057
Montalbán de Córdoba: 19.996
Montemayor: 21.109
Montilla: 23.315
Montoro: 19.594
Monturque: 16.827
Moriles: 17.964
Nueva Carteya: 15.549
Obejo: 23.234
Palenciana: 18.623
Palma del Río: 20.499
Pedro Abad: 19.585
Pedroche: 19.225
Peñarroya-Pueblonuevo: 24.504
Posadas: 20.382
Pozoblanco: 25.709
Priego de Córdoba: 19.608
Puente Genil: 22.252
La Rambla: 20.698
Rute: 20.011
Santaella: 18.326
Valenzuela: 15.940
La Victoria: 20.862
Villa del Río: 19.360
Villafranca de Córdoba: 23.682
Villanueva de Córdoba: 19.003
Villanueva del Duque: 20.872
Villanueva del Rey: 19.033
Villaralto: 19.845
Villaviciosa de Córdoba: 18.205
El Viso: 19.698
Le siguen localidades como Añora (26.845 €) y Pozoblanco (25.709 €), que también destacan por contar con un tejido empresarial relevante y una actividad económica diversificada.
Otros municipios con rentas relativamente altas son Peñarroya-Pueblonuevo (24.504 €), Villafranca de Córdoba (23.682 €) y Belmez (23.450 €). En estos casos, se mezclan los ingresos por las pensiones de la extinta minería y la pujanza de la agroindustria.
Municipios con menor renta media
En el extremo opuesto, los pueblos con rentas medias más bajas incluyen Nueva Carteya (15.549 €), Fuente Carreteros (15.558 €) y Valenzuela (15.940 €). Les siguen localidades como Iznájar (16.241 €), Adamuz (16.924 €) y Luque (17.057 €).
Estas cifras reflejan la realidad de muchos municipios más rurales o con menor densidad de población, donde la economía depende en gran medida del sector primario y la oferta de empleo es más limitada. La falta de oportunidades laborales diversificadas y la concentración en actividades agrícolas o de servicios locales contribuye a que los ingresos medios sean más modestos.
Los datos de la Agencia Tributaria excluyen a los municipios de menos de 1.000 habitantes. Analizando los 76 municipios de Córdoba incluidos, la renta media varía notablemente: desde los aproximadamente 15.500 euros de los enclaves menos pujantes hasta casi 30.000 euros en la capital. Este contraste evidencia la brecha entre zonas rurales y urbanas.
Entre los municipios de renta media, destacan Montilla (23.315 €), Montemayor (21.109 €) o Cabra (21.879 €), que presentan un equilibrio entre actividad agrícola y empresarial. Mientras tanto, otros como La Guijarrosa (16.767 €) o Fuentecarreteros (15.558 €) muestran que todavía existen importantes desafíos en términos de desarrollo económico local y creación de empleo.
Los datos estadísticos a nivel andaluz colocan a Málaga como líder de la lista con una renta media de 28.100 euros, seguida de Sevilla con 27.697 € y Granada con 25.982 €. En el lado contrario, Jaén (22.278 €), Huelva (23.339 €) y Almería (23.520 €) registran los ingresos medios más bajos. Córdoba se encuentra en una posición intermedia-baja, por debajo de la mitad superior del ranking provincial, con 24.463 euros.
