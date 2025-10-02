Estos son los pueblos más ricos y pobres de Córdoba

El nivel de riqueza medio en las distintas localidades de Córdoba varía de forma significativa según el municipio del que se trate. Así lo reflejan los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, basados en la estadística de declarantes del Impuesto sobre la ... Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este indicador permite identificar las diferencias económicas y dibuja un mapa de desigualdad dentro de la provincia.

La mayoría de las localidades presentan una renta por debajo de la andaluza, que se sitúa en los 26.065 euros. Solo dos municipios se pueden equiparar a sa media (incluso la superan) Córdobal y Añora.

En la parte alta de la tabla se sitúa la capital cordobesa, con una renta bruta media de 29.749 euros (el año pasado estaba en 28.513 euros), lo que refleja su papel como centro económico y administrativo de la provincia, con una mayor concentración de empleos en sectores como la administración pública, los servicios y el comercio.

Renta media bruta de los pueblos de Córdoba Adamuz: 16.924

Aguilar de la Frontera: 19.114

Alcaracejos: 21.557

Almedinilla: 17.643

Almodóvar del Río: 19.158

Añora: 26.845

Baena: 19.139

Belalcázar: 19.344

Belmez: 23.450

Benamejí: 17.194

Bujalance: 18.243

Cabra: 21.879

Cañete de las Torres: 18.288

Carcabuey: 18.371

Cardeña: 18.117

La Carlota: 20.760

El Carpio: 21.664

Castro del Río: 19.808

Córdoba: 29.749

Doña Mencía: 18.318

Dos Torres: 23.447

Encinas Reales: 17.727

Espejo: 18.312

Espiel: 22.613

Fernán-Núñez: 23.008

Fuente Obejuna: 19.771

Fuente Palmera: 17.460

Fuentecarreteros: 15.558

Guadalcázar: 19.662

La Guijarrosa: 16.767

Hinojosa del Duque: 19.821

Hornachuelos: 19.048

Iznájar: 16.241

Lucena: 21.759

Luque: 17.057

Montalbán de Córdoba: 19.996

Montemayor: 21.109

Montilla: 23.315

Montoro: 19.594

Monturque: 16.827

Moriles: 17.964

Nueva Carteya: 15.549

Obejo: 23.234

Palenciana: 18.623

Palma del Río: 20.499

Pedro Abad: 19.585

Pedroche: 19.225

Peñarroya-Pueblonuevo: 24.504

Posadas: 20.382

Pozoblanco: 25.709

Priego de Córdoba: 19.608

Puente Genil: 22.252

La Rambla: 20.698

Rute: 20.011

Santaella: 18.326

Valenzuela: 15.940

La Victoria: 20.862

Villa del Río: 19.360

Villafranca de Córdoba: 23.682

Villanueva de Córdoba: 19.003

Villanueva del Duque: 20.872

Villanueva del Rey: 19.033

Villaralto: 19.845

Villaviciosa de Córdoba: 18.205

El Viso: 19.698

Le siguen localidades como Añora (26.845 €) y Pozoblanco (25.709 €), que también destacan por contar con un tejido empresarial relevante y una actividad económica diversificada.

Otros municipios con rentas relativamente altas son Peñarroya-Pueblonuevo (24.504 €), Villafranca de Córdoba (23.682 €) y Belmez (23.450 €). En estos casos, se mezclan los ingresos por las pensiones de la extinta minería y la pujanza de la agroindustria.

Municipios con menor renta media

En el extremo opuesto, los pueblos con rentas medias más bajas incluyen Nueva Carteya (15.549 €), Fuente Carreteros (15.558 €) y Valenzuela (15.940 €). Les siguen localidades como Iznájar (16.241 €), Adamuz (16.924 €) y Luque (17.057 €).

Estas cifras reflejan la realidad de muchos municipios más rurales o con menor densidad de población, donde la economía depende en gran medida del sector primario y la oferta de empleo es más limitada. La falta de oportunidades laborales diversificadas y la concentración en actividades agrícolas o de servicios locales contribuye a que los ingresos medios sean más modestos.

Los datos de la Agencia Tributaria excluyen a los municipios de menos de 1.000 habitantes. Analizando los 76 municipios de Córdoba incluidos, la renta media varía notablemente: desde los aproximadamente 15.500 euros de los enclaves menos pujantes hasta casi 30.000 euros en la capital. Este contraste evidencia la brecha entre zonas rurales y urbanas.

Entre los municipios de renta media, destacan Montilla (23.315 €), Montemayor (21.109 €) o Cabra (21.879 €), que presentan un equilibrio entre actividad agrícola y empresarial. Mientras tanto, otros como La Guijarrosa (16.767 €) o Fuentecarreteros (15.558 €) muestran que todavía existen importantes desafíos en términos de desarrollo económico local y creación de empleo.

Los datos estadísticos a nivel andaluz colocan a Málaga como líder de la lista con una renta media de 28.100 euros, seguida de Sevilla con 27.697 € y Granada con 25.982 €. En el lado contrario, Jaén (22.278 €), Huelva (23.339 €) y Almería (23.520 €) registran los ingresos medios más bajos. Córdoba se encuentra en una posición intermedia-baja, por debajo de la mitad superior del ranking provincial, con 24.463 euros.