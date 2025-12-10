Suscribete a
ABC Premium

El PSOE de Madrid se sume en el desánimo un año después del aterrizaje de Óscar López

Lobato descarta presentarse a las primarias mientras Sánchez siga controlando el partido: «Sabe que no tiene nada que hacer»

Las mil enmiendas de Vox a las cuentas de Ayuso: entre la «prioridad nacional» y el «billete de vuelta» para inmigrantes

El PSOE de Madrid se sume en el desánimo un año después del aterrizaje de Óscar López
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace un año, el PSOE de Madrid abría una nueva etapa tras la dimisión de Juan Lobato, con la proclamación de Óscar López como secretario general, sin ningún tipo de participación por parte de los militantes. Era la decisión de Pedro Sánchez ... para tratar de frenar Isabel Díaz Ayuso y el partido dijo amén. No se presentaron más candidatos a unas eventuales primarias. Ahora, doce meses después, el Grupo Parlamentario en la Asamblea está sumido en el desánimo, ante la falta de músculo del partido en Madrid, sin ningún tipo de autonomía respecto a Ferraz y Moncloa y acechado por unos escándalos, no solo de corrupción, cuyos efectos llegan hasta Vallecas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app