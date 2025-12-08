Las mil enmiendas de Vox a las cuentas de Ayuso: entre la «prioridad nacional» y el «billete de vuelta» para inmigrantes

Vox Madrid ha visto en los Presupuestos regionales de Ayuso para 2026 la mejor oportunidad para hacer más visible su enfrentamiento con la presidenta madrileña y para adelantar un primer guion, en forma de casi mil enmiendas, de lo que sería su proyecto ... político en la Comunidad de Madrid, si en un año y medio volviese a ser decisivo, tras las próximas elecciones autonómicas. En sus enmiendas Vox ha incluido todos sus pilares, desde el concepto de 'prioridad nacional' hasta la creación de un fondo de 'billetes de vuelta' para todos los inmigrantes ilegales, sin olvidar su lucha incesante contra los menores extranjeros no acompañados, los menas.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, estrenó el debate de los Presupuestos regionales incluyendo a Ayuso en la «casta política» del bipartidismo. El partido de Abascal quiere situarse enfrente no solo del PSOE, «la mafia», sino también del PP, «la estafa», y sus 924 enmiendas parciales, un récord para este partido, que ha presentado a las terceras cuentas públicas de la mayoría absoluta del PP de Madrid van en esa línea. «En la Comunidad Valenciana el PP ha incluido en su programa de investidura lo que pedía Vox. En Madrid puede pasar lo mismo dentro de un año y medio, si Ayuso pierde la mayoría absoluta. Las enmiendas son un avance de lo que será nuestro proyecto», avisan fuentes de Vox.

Las encuestas, de momento, van en otra dirección, e indican que el PP de Ayuso revalidaría su mayoría absoluta. En el Gobierno autonómico miran con cierto desdén ese intento de Vox de dirigir su artillería contra el PP y acusan a sus dirigentes regionales de haberse «escorado a la izquierda» con mensajes como el de la «casta».

En un documento interno de Vox, al que ha tenido acceso ABC, se señala «la prioridad nacional» en el acceso a los servicios públicos, las ayudas y las subvenciones como primer principio en el que se basa su alternativa a los Presupuestos de Ayuso. Esta idea ha pasado a ser el eje principal del discurso de Vox en Madrid, que le permite diferenciarse con claridad de un PP que ha endurecido su mensaje sobre la inmigración. Los otros «principios» de sus enmiendas son: acceso a la vivienda, defensa de la vida y la familia, seguridad y orden público, apoyo a municipios, eliminación del gasto público superfluo, neutralidad educativa, movilidad sin restricciones, control del gasto y respeto a la identidad cultural.

El primer bloque de enmiendas de Vox se centra en la inmigración y la seguridad. Vox pide la creación del fondo 'Billete de vuelta' para la repatriación de ilegales, menores y adultos. También reclama el cierre de los centros de menas y la devolución a sus países de origen, la realización de pruebas periciales obligatorias para determinar su edad real y un plan para identificar barrios en riesgo de convertirse en 'zonas no-go' (zonas 'prohibidas' por su extrema violencia). Vox exige al Gobierno de Ayuso que haga una declaración de que «el islam político es incompatible con las libertades occidentales», así como la eliminación de subvenciones a ONG o entidades que promuevan valores islamistas.

Enmiendas de Vox Inmigración Pide el cierre de todos los centros de menas y su devolución a los países de origen. Fiscalización del coste de la inmigración ilegal y su implicación en el «deterioro de los servicios públicos». Sanidad y familia Dos nuevos hospitales en La Latina y en Colmenar Viejo. Además, pide un «protocolo reforzado para mujeres embarazadas, con psicólogo clínico, escucha de latido fetal y ecografías 4D». Vivienda Prioridad nacional en acceso a vivienda social y ayudas al alquiler. La Comunidad de Madrid se hará cargo del 50 por ciento de la tasa de basura. Economía Nuevas deducciones para gastos escolares en todas las etapas obligatorias. Reclamación al Estado de los gastos por atención sanitaria de inmigrantes ilegales.

En el capítulo de vivienda, Vox quiere imponer la «prioridad nacional» en el acceso a vivienda social y ayudas al alquiler. Además de pedir la eliminación de las zonas de bajas emisiones, quiere que la Comunidad de Madrid se haga cargo del 50 por ciento del coste por la tasa de basuras.

En Sanidad, Vox quiere consolidar la «prioridad nacional en los servicios sanitarios» y subraya la «defensa absoluta de la vida y la maternidad». Propone la creación de dos hospitales, uno en el distrito de La Latina y otro en Colmenar Viejo. Además, pide un «protocolo reforzado de apoyo a la mujer embarazada con psicólogo clínico, escucha de latido fetal y ecografía 4D». También quiere eliminar las leyes Trans y LGTBI en 2026 «para proteger a los menores».

Pide una auditoría sobre el coste real de la inmigración ilegal para las arcas públicas madrileñas en todas las áreas del Gobierno

En Educación, sus enmiendas van dirigidas a eliminar el «adoctrinamiento y la falta de neutralidad ideológica» en las aulas, con más inspección educativa para que en los centros «se enseñe y no se adoctrine». En Cultura, insiste en que se declare Bien de Interés Cultural (BIC) el Valle de los Caídos, que se reduzcan las subvenciones a las entidades ideológicas y que se combata «la Leyenda Negra». En Economía, pide la eliminación de subvenciones a partidos, sindicatos y patronal, una auditoría sobre el coste de la inmigración ilegal y una reclamación al Estado de la cantidad empleada en atención sanitaria a esos inmigrantes. Además, pide reducir el número de diputados y de consejerías y «cerrar» la Dirección General de la Mujer.