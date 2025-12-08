Suscribete a
ABC Premium

Las mil enmiendas de Vox a las cuentas de Ayuso: entre la «prioridad nacional» y el «billete de vuelta» para inmigrantes

El partido de Abascal exige al Gobierno regional una declaración contra el islam político y eliminar subvenciones a las ONG que promuevan «valores islamistas»

«Tenemos una cosa bastante fea»: el aviso de Ribera Salud al Gobierno regional sobre la crisis en el Hospital de Torrejón

Los diputados de Vox José Antonio Fúster, Ana Cuartero e Isabel Pérez Moñino, en la Asamblea
Los diputados de Vox José Antonio Fúster, Ana Cuartero e Isabel Pérez Moñino, en la Asamblea EP
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vox Madrid ha visto en los Presupuestos regionales de Ayuso para 2026 la mejor oportunidad para hacer más visible su enfrentamiento con la presidenta madrileña y para adelantar un primer guion, en forma de casi mil enmiendas, de lo que sería su proyecto ... político en la Comunidad de Madrid, si en un año y medio volviese a ser decisivo, tras las próximas elecciones autonómicas. En sus enmiendas Vox ha incluido todos sus pilares, desde el concepto de 'prioridad nacional' hasta la creación de un fondo de 'billetes de vuelta' para todos los inmigrantes ilegales, sin olvidar su lucha incesante contra los menores extranjeros no acompañados, los menas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app