La operación Tinta llega a Madrid: 12 grafiteros detenidos y más de 80 delitos esclarecidos

Los vándalos accedían a las estaciones por zonas no autorizadas, en diferentes días y franjas horarias, para pintar grandes superficies en muy poco tiempo

Tres de los grafiteros grabados por las cámaras de seguridad tras pintar un tren
Tres de los grafiteros grabados por las cámaras de seguridad tras pintar un tren ABC
A. S. Moya

Cerca de una treintena de detenidos, casi 200 hechos delictivos y daños que superan los 900.000 euros. La operación Tinta puesta en marcha por la Policía Nacional para dar caza a los grafiteros 'ferroviarios' acumula en apenas 15 días este abultado balance: si a ... finales de noviembre, los agentes arrestaron a nueve personas en Cataluña, ahora han hecho lo propio en Madrid (12), Valencia (1), San Sebastián (1), La Coruña (1), Mieres (1) y Medina del Campo (1). Un aviso a navegantes para todos aquellos que decidan hacer de las suyas en instalaciones, trenes, vagones de ferrocarril y metro de distintos operadores de transporte.

