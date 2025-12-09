La operación Tinta llega a Madrid: 12 grafiteros detenidos y más de 80 delitos esclarecidos

Cerca de una treintena de detenidos, casi 200 hechos delictivos y daños que superan los 900.000 euros. La operación Tinta puesta en marcha por la Policía Nacional para dar caza a los grafiteros 'ferroviarios' acumula en apenas 15 días este abultado balance: si a ... finales de noviembre, los agentes arrestaron a nueve personas en Cataluña, ahora han hecho lo propio en Madrid (12), Valencia (1), San Sebastián (1), La Coruña (1), Mieres (1) y Medina del Campo (1). Un aviso a navegantes para todos aquellos que decidan hacer de las suyas en instalaciones, trenes, vagones de ferrocarril y metro de distintos operadores de transporte.

La complejidad de la investigación ha radicado esta vez el 'modus operandi' empleado. Si habitualmente el grueso de 'crews' -bandas, en el argot- utilizaba el método del 'palancazo', que no es otra cosa que accionar el freno de emergencia para frenar el convoy en seco mientras está en servicio; los últimos en caer optaban en cambio por acceder a las estaciones por zonas no autorizadas, en diferentes días y franjas horarias, para pintar grandes superficies en muy poco tiempo.

Por ello, ha sido necesario un exhaustivo análisis de las denuncias, con contactos periódicos con las principales operadoras ferroviarias nacionales, y la coordinación de diferentes unidades policiales. La magnitud de las pesquisas ha sido tal, que solo en la región madrileña se han esclarecido 75 delitos de daños y otros 7 de desórdenes públicos, toda vez que los autores actuaban con los rostros tapados y no dudaban en enfrentarse al personal de seguridad en el caso de ser descubiertos.

Este golpe policial llega semanas después de que el propio Cuerpo Nacional lograra desmantelar otra 'crew' formada por hasta 19 grafiteros, venidos desde diferentes provincias españolas (e incluso alguno de Francia) para vandalizar vagones del Metro de Madrid. De todos, diez contaban, además, con antecedentes policiales por daños, resistencia, desobediencia, atentado a agentes de la autoridad, delitos contra la seguridad del tráfico, asociación ilícita y desórdenes públicos.

Con motivo del fin de semana de Halloween, la Brigada Móvil estableció un dispositivo especial, bautizado operación Monstruos. Y los frutos no tardaron en caer cuando los agentes observaron la entrada de una veintena de individuos a la estación de Bambú, ataviados con máscaras de monstruos, fantasmas, Drácula y demás personajes del mundo del terror, en una noche, precisamente, en la que buena parte de la población sale a la calle disfrazada.

Así, al llegar al andén, algunos grafiteros se colocaron en plena vía, para impedir que el convoy siguiera su marcha, y otros comenzaron a pintar los trenes (cinco de los seis coches), mientras un tercer grupo se dedicaba a grabar la 'hazaña' con cámaras de vídeo GoPro. Todos se las prometían muy felices hasta que los efectivos de la Brigada Móvil entraron en escena y les cazaron en plena faena.