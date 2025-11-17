Suscribete a
ABC Premium

Golpe a la 'crew' de grafiteros de Halloween: 19 detenidos venidos de Francia disfrazados de monstruos

La Policía Nacional desmantela 'in fraganti' a una banda muy violenta y especializada en el Metro de Bambú. Los hay con antecedentes por agresiones sexuales y malos tratos, entre otros muchos

La «declaración de guerra» del grafitero polaco que se coló en el estadio del Rayo

Golpe a la &#039;crew&#039; de grafiteros de Halloween: 19 detenidos venidos de Francia disfrazados de monstruos
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un operativo especial de la Policía Nacional ha conseguido desmantelar, aunque sea temporalmente, a una 'crew' (grupo, en el argot) de grafiteros de los más violentos que se conocen. Son un total de 19 detenidos, venidos desde diferentes provincias españolas e incluso alguno de ... Francia, expresamente para vandalizar vagones del Metro de Madrid. De todos, diez contaban, además, con antecedentes policiales por daños, resistencia, desobediencia, atentado a agentes de la autoridad, delitos contra la seguridad del tráfico, asociación ilícita, desórdenes públicos... Uno de ellos, asimismo, estaba encartado por malos tratos y agresión sexuales por hechos recientes. Se trata de un peruano afincado en la capital, el único extranjero, junto al galo, de los apresados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app