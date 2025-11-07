Suscribete a
ABC Premium

La «declaración de guerra» del grafitero polaco que se coló en el estadio del Rayo

El sujeto, seguidor del Lech Poznan y que firma bajo el nombre de Kawu, ha asaltado otros campos europeos

Una turba de más de 200 Bukaneros ataca con palos y bengalas a los ultras polacos del Lech Poznan

El grafiti de Kawu en el estadio de Vallecas
El grafiti de Kawu en el estadio de Vallecas abc

Aitor Santos Moya y Carlos Hidalgo

Fue una acción sorpresiva, pero bien preparada de antemano. La noche anterior a la batalla campal entre Bukaneros y los ultras del Lech Poznan, un grafitero polaco logró colarse en el estadio de Vallecas para estampar su firma en la tribuna central y vislumbrar ... desde allí el amanecer. Una «declaración de guerra», en palabras de las fuentes policiales consultadas, que terminó de prender la mecha de un partido marcado en rojo por los radicales de ambos conjuntos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app