Ola de violencia extrema en Madrid: un crimen y seis heridos en solo 48 horas

La casualidad y por qué no decirlo, también la fatalidad, han querido que el último fin de semana acontecido en Madrid haya sido uno de los más violentos en los últimos tiempos. Al menos, en relación a sucesos graves marcados en su mayoría por el uso de armas blancas. Un asesinato en el distrito de Puente de Vallecas, una agresión machista a cuchilladas en un domicilio de Usera, un tercer apuñalado en una calle de Delicias, dos más en el municipio de Getafe y una reyerta a golpes en Móstoles con dos heridos completan la negra estampa.

El peor de los sucesos tuvo lugar a primera hora de la noche del viernes, cuando un hombre de 45 años y natural de Cuba apuñaló a otro en el pecho, muy cerca de la axila izquierda. Los hechos tuvieron lugar próximo a la estación de Renfe de Asamblea de Madrid-Entrevías, donde los agentes detuvieron al presunto agresor. Según las primeras pesquisas, todo comenzó en un bar de la zona, en cuyo interior una discusión entre los dos sujetos pasó rápidamente a las manos. La pelea, que se trasladó a la calle, terminó de forma abrupta, después de que la víctima, española de 51 años, se desplomara a la altura del número 40 de la calle de Carlos Aurioles.

Horas más tarde, a eso de la 1.30 de la madrugada, otro hombre de 45 años y nacionalidad peruana era arrestado por acuchillar en el cuello a su pareja, en este caso española y de 51, en la vivienda de la calle del Santuario (en el distrito de Usera) que ambos compartían. La atacada presentaba dos heridas incisas y tuvo que ser conducida en estado grave al Hospital Doce de Octubre. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, al frente de las averiguaciones, trabaja con el móvil de la violencia de género.

En la tarde del sábado, dos individuos resultaron heridos en la tarde en la avenida Arcas del Agua de Getafe, uno de ellos con dos cortes profundos en el cuello y el otro con dos hemorragias en la espalda. Los hechos se produjeron en el marco de un torneo de fútbol que se había organizado a través de internet, y hasta el que se habían desplazado desde fuera de la localidad tanto el agresor como el agredido. En este caso, precisaron ayer fuentes municipales a Ep, el embate se produjo con una botella rota.

El Ayuntamiento de Getafe, que dirige la socialista Sara Hernández, ha anunciado que va a poner como «requisito imprescindible» comunicar el uso de las pistas abiertas de Arcas del Agua a todos los mayores de edad y prohibirá su utilización a aquellos que no están empadronados. «Estas pistas están ideadas para familias, niños, jóvenes y adolescentes del municipio para fomentar el ocio y la práctica deportiva. Cualquier uso para organizar campeonatos o torneos ilegales impide ese objetivo, porque existen otras instalaciones reguladas para ello en los polideportivos. Además, se exigirá un comportamiento adecuado a los valores deportivos», señalan desde el propio consistorio.

Madrugada del domingo

Ya en la madrugada del domingo, una reyerta en Móstoles se saldaba con otros dos heridos, después de que un grupo de personas que acababa de salir de una discoteca cercana atacase a otro que estaba sentado en un banco. Los sanitarios del Summa-112 atendieron a un varón colombiano de 32 años, antes de trasladarlo con un traumatismo craneoencefálico severo al Doce de Octubre; y a un español de 56 años que presentaba una herida sangrante en una de sus manos y una contusión en el costado izquierdo.

Por último, un joven peruano de 29 años recibía también esta pasada madrugada varias puñaladas en el cuello y el hombro cuando se encontraba sentado en un banco de la calle de Delicias, (en el distrito de Arganzuela). A consecuencia de la brutal embestida, los facultativos del Samur-Protección Civil también lo tuvieron que conducir al Doce de Octubre. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación a fin de esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del presunto autor.