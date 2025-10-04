Detenido un hombre de 57 años por matar a puñaladas a otro tras una pelea en Puente de Vallecas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 57 años tras apuñalar mortalmente a otro de 51 años tras una pelea en Puente de Vallecas la noche de este viernes.

Los hechos tuvieron en lugar en torno a las 22.00 horas en el número 40 de la calle Carlos Aurioles. Los agentes de la Policía Municipal de Madrid fueron los primeros en llegar e intervenir, practicando un taponamiento de urgencia para contener la hemorragia mientras esperaban a los servicios médicos. La víctima, de nacionalidad española, una herida por arma blanca en la zona del pecho, cerca de la axila izquierda.

Minutos después, los efectivos del SAMUR-Protección Civil asumieron han asumido la asistencia sanitaria y han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que el hombre había entrado en parada cardiorrespiratoria.

Los profesionales han prolongado los intentos de reanimación durante más de 30 minutos, sin que finalmente se haya podido revertir el estado del paciente, confirmando su fallecimiento en el lugar.

Los agentes de la Policía Nacional encontraron al presunto responsable de los hechos, un ciudadano cubano, en las inmediaciones del lugar del crimen y procedieron a su detención.

Hasta el lugar también se trasladaron, además de Seguridad Ciudadana, agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación.

Otro herido por arma blanca

Horas más tarde, los sanitarios de Samur atendieron a una mujer de 51 años que presentaba varias heridas de arma blanca en el cuello.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada de este sábado en la calle del Santuario. Hasta ahí se trasladaron los sanitarios para a tender a esta mujer, que finalmente fue trasladada inestable y en estado grave al 12 de Octubre.

La Policía Municipal de Madrid escoltó al convoy sanitario y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido.