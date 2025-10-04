Suscribete a
Dos heridos muy graves tras ser atropellados en la calle Antonio López de Madrid

La colaboración de los vecinos ha sido clave para evitar que el conductor se diera a la fuga

Atropello doble en Antonio López, Madrid Emergencias Madrid

Este sábado 4 de octubre se ha producido un atropello doble en la calle Antonio López, en el madrileño barrio de Carabanchel.

El Samur ha atendido a una mujer 26 años que ha sufrido la amputación de su pierna derecha y pierna izquierda catastrófica, quedando intubada y siendo ingresada grave a La Paz, y a un hombre de 25 años con fractura abierta en pierna derecha, grave que ha sido enviado al 12 Octubre.

La Policía Municipal ha realizado atestado, prueba alcoholemia, reguló el tráfico y acompañó al convoy sanitario. El conductor fue detenido y ha quedado a disposición judicial.

Según Emergencias de Madrid, los dos heridos estaban descargando mercancía de una furgoneta en doble fila cuando un conductor los ha embestido por detrás.

La colaboración ciudadana ha sido crucial para evitar que el conductor se fuera del lugar y ha realizado un torniquete hasta la llegada de los servicios de emergencias.

