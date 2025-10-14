Suscribete a
ABC Premium

La Oficina Central de Atención al Ciudadano de Madrid se muda a Carretas

En los pueblos se extenderán las oficinas móviles, que van a llegar a atender a más de 960.000 madrileños

Competencia plantea la retirada de efectivo en comercios para suplir la falta de cajeros en zonas rurales

Oficina de Atención al Ciudadano en la carrera de San Jerónimo
Oficina de Atención al Ciudadano en la carrera de San Jerónimo COMUNIDAD DE MADRID
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el punto más central de la ciudad, junto a la Puerta del Sol, con todo el simbolismo que esto tiene: en la calle Carretas, a espaldas de la sede del Gobierno regional, se va a abrir la Oficina Central de Atención al Ciudadano de la Comunidad ... . Una entidad que lleva algún tiempo dando vueltas por distintos emplazamientos: primero estuvo en Gran Vía, ahora está en la carrera de San Jerónimo, pero ninguno de estos lugares son de propiedad pública, y por eso ahora se va a trasladar a la calle Carretas, que sí es de titularidad del Gobierno regional. Allí se va a llevar también el registro de parejas de hecho.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app