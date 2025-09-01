Nueve detenidos por el acuchillamiento masivo en el karaoke chino de Parla El Cielo y el Mundo

Imagen de archivo de la operación Templo, en dos karaokes de Leganés y Parla

La Policía Nacional ha detenido a un total de nueve personas, todas de origen chino (aunque uno es nacido en Italia) por su presunta participación en la reyerta masiva que dejó a siete compatriotas suyos heridos en un karaoke de Parla el 28 de agosto.

El suceso se produjo sobre las 4.30 horas, cuando entró una llamada a la sala del 091 alertando de una agresión con arma blanca en el local, situado en el número 98 de la Calle Real. Se trata de un establecimiento que viene dando problemas de seguridad desde hace al menos 15 años, tal y como ha ido relatando ABC.

Cuando los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la comisaría llegaron, encontraron a una mujer sangrando por un brazo, donde le habían practicado un corte profundo. Le practicaron un torniquete mientras llegaban los sanitarios del Summa-112.

En una de las estancias del edificio había, además, un hombre también herido, al que hubo que trasladar al hospital 12 de Octubre, pues sufría aparentemente un traumatismo en la cabeza.

En ese momento, se detuvo al asiático nacido en Italia, de 20 años, cuando pretendía escapar. Y se hallaron dos armas de fuego (una impregnada de sangre) y un cuchillo carnicero con restos también de haber sido utilizado en el ataque.

Tanto los funcionarios de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial de Parla comenzaron una investigación que ha terminado con ocho arrestos más por estos hechos. Todos son chinos y los hay con antecedentes policiales previos.

El Cielo y el Mundo ha sido objeto de pesquisas casi desde su inauguración: desde supuestos casos de trata de mujeres a tráfico de drogas, juego ilegal y, por supuesto, agresiones, siempre dentro de la comunidad china de Madrid. La última operación fue en enero de este año.

Otra reyerta en Vallecas

La Policía Nacional también ha detenido a ocho personas -siete hombres y una mujer- en Puente de Vallecas por una reyerta que tuvo lugar ayer en la que se lanzaron botellas de cristal y se golpearon con objetos.