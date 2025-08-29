La semana negra de Parla: ajuste de cuentas en el karoke chino, bandas latinas y agresión sexual

La ciudad de Parla, con poco más de 133.000 habitantes, sigue en el centro de la inseguridad en la Comunidad de Madrid. Los últimos datos de criminalidad conocidos, que engloban los meses de enero a junio, hablan de una bajada del 7,5% en ... líneas generales; sin embargo, en parte de los delitos más graves, la estadística ha crecido. En los últimos días, los ciudadanos que allí residen han amanecido con varios sucesos importantes, cada uno de un estilo, que llevan al debate el plan especial ordenado por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, para este municipio. Sin querer hacer ayer valoraciones al respecto, su departamento emplazó a ABC a las palabras que pronunciará la semana que viene cuando vuelva a la localidad, con motivo de su Junta Local de Seguridad.

El último asunto de trascendencia ocurrió la madrugada de ayer en uno de los enclaves más asiduos de la crónica negra de Parla: el karaoke chino El Cielo y el Mundo. Una reyerta multitudinaria en un supuesto ajuste de cuentas se saldó con seis heridos y, al cierre de esta edición, un varón arrestado. Son todos de la misma nacionalidad. Los primeros policías nacionales en llegar atendieron a una mujer de 39 años que presentaba un corte profundo en un brazo. Le practicaron un torniquete mientras llegaban los sanitarios del Summa-112. La ambulancia trasladó también a un hombre de 24 que sangraba abundantemente en una de las estancias del local. Le habían dado tal paliza, que tenía un traumatismo craneoencefálico y varias contusiones, así como otro joven de 19 años.

El Cielo y el Mundo, situado en la M-418, al norte del término municipal, lleva más de una década en el punto de mira no solo de la comisaría local, sino también de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, con investigaciones por juego, agresiones, trata de mujeres y tráfico de drogas. A principios del pasado febrero, ABC informó de una nueva redada en el karaoke, donde parece que lo que menos se hace es cantar. Conocido también como Distrito 1, los agentes hallaron a entre 25 a 30 chicas prostituidas, de entre 18 y 25 años. Las controlaban con una red de cámaras de seguridad.

Días antes, el 21 de agosto, una mujer transexual de Paraguay fue detenida por agredir sexualmente a un menor de edad, al que, además, intentó tocar en sus genitales, como sí hizo con un amigo del adolescente. Y el domingo pasado otro niño, de 14 años, fue macheteado en un supuesto enfrentamiento entre pandilleros de dos bandas latinas. Le rajaron el cuello y, por su propio pie, acudió al cercano edificio de la Policía Local, donde pidió auxilio. Fue trasladado al hospital.

Los últimos meses están siendo muy complicados. A finales de mayo, un hombre asesinó a su compañero de piso, en el que es el segundo homicidio ocurrido en esa ciudad en lo que va de año. A mediados de julio, se viralizó el vídeo de un atraco a plena luz del día: un joven pateaba el cuerpo y la cabeza de una mujer que había salido a caminar, para robarle una mochila y el móvil. La indignación vecinal se hizo muy patente. El sujeto, un marroquí de 21 años fue detenido. Era multirreincidente. Había cometido ese día otro atraco, en ese caso a una anciana de 78 años.

Desde el año pasado, la Delegación del Gobierno, junto al alcalde, el socialista Ramón Jurado, aparte del dispositivo especial de bandas latinas (del que también forma parte Parla), ha puesto en marcha un plan especial para atajar la inseguridad. Entre otras medidas, el refuerzo con 40 agentes más. Las riñas lesiones tumulturarias, los delitos sexuales (incluidas las practicadas con penetración) y los robos con violencia, sin embargo, han subido en el primer trimestre de 2025, a diferencia de otros.

«Estamos desbordados»

El sindicato policial Jupol denuncia, en medio de esta «escalada de violencia», que «los agentes destinados en la zona trabajan bajo presión, con escasez de medios y ante el riesgo constante de verse desbordados». Jupol demanda al «Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Madrid la adopción inmediata de acciones contundentes que pasen por el despliegue reforzado del turno de noche, con patrullas adicionales y presencia visible en barrios conflictivos, locales de ocio y zonas críticas; un refuerzo de unidades especiales (UIP, UPR y Brigada de Información) para intervenciones rápidas y efectivas contra bandas juveniles; y la dotación adecuada de medios y herramientas tecnológicas, como vehículos, equipos de protección, cámaras y recursos de intercomunicación».

El sindicato pide, además, «la implementación de protocolos específicos de prevención e intervención en locales con antecedentes violentos, en colaboración con autoridades locales y propietarios del ocio nocturno y la apertura inmediata de una mesa de coordinación interinstitucional, entre la PolicÍa Nacional, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Parla, para diseñar una estrategia efectiva de seguridad». La ciudad, rematan, «vive una situación de emergencia en materia de seguridad».