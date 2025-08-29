Suscribete a
La semana negra de Parla: ajuste de cuentas en el karoke chino, bandas latinas y agresión sexual

Policías de la ciudad reclaman más medios y una estrategia de Interior para atajar «la escalada de violencia»

Una reyerta múltiple en un karaoke de Parla deja siete personas heridas y un detenido

Francisco Martín (izquierda) y Ramón Jurado
Francisco Martín (izquierda) y Ramón Jurado EFE
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

La ciudad de Parla, con poco más de 133.000 habitantes, sigue en el centro de la inseguridad en la Comunidad de Madrid. Los últimos datos de criminalidad conocidos, que engloban los meses de enero a junio, hablan de una bajada del 7,5% en ... líneas generales; sin embargo, en parte de los delitos más graves, la estadística ha crecido. En los últimos días, los ciudadanos que allí residen han amanecido con varios sucesos importantes, cada uno de un estilo, que llevan al debate el plan especial ordenado por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, para este municipio. Sin querer hacer ayer valoraciones al respecto, su departamento emplazó a ABC a las palabras que pronunciará la semana que viene cuando vuelva a la localidad, con motivo de su Junta Local de Seguridad.

