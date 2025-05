Le tomo aquí el reto al maestro Ángel Antonio Herrera, que habla, hablando y sin hablar, de la gran novela de Madrid. Madrid, en contraposición a otras ciudades, es una ciudad que tiene latente su novela. Ocurre que Madrid es más que un ... fondo. La gran novela madrileña habría de tener esa vocación totalizadora de meterse en un chabolo, en un palacete, comer con un ministro y atardecer por Las Vistillas.

Es un ejemplo, querido Ángel Antonio, de lo que yo metería en ese esfuerzo de dibujar la novela madrileña. Umbral la hizo, pero, como a Valle, le falló la época y el maestro salió con más negritas y urgencias de lo que debe ser esta quimera de la que hablamos cada poco de la novela fetén de la ciudad.

Meteríamos, claro, un tiro en un descampado. Donde yació un cuerpo desconocido y hoy brotan gladiolos. Habría también que meter un romance, a lo Marsé, con varias clases sociales entremezcladas, y una rubia de Argüelles por las que el protagonista pierde el oremus.

Habría más violencia que muerte, más descampado que asfalto, que también. Me imagino un final abierto como la mismísima ciudad. Es la novela que tengo en mente desde siempre y desde nunca. Un fantasma, a veces, me la va susurrando en las madrugadas de mal dormir.

Mucho se ha hablado de la gran novela madrileña. Cela podría estar con sus monólogos de ' San Camilo, 1936', o, por qué no, lo que tiene pensado en futurible y me contó por aquí David Uclés. La novela madrileña debe surgir espontánea, como cuando llegan los calores y el género se echa a perder. Debe ser una novela más chata que de edificaciones altas. Ningún fondo moral debe tocarla, como sucede con la rosa de Juan Ramón Jiménez. En esto de pensar la novela pasa como con todo; que se teoriza y no se pone uno con la hormigonera a urdir tramas, tramos, metáforas y personajes.