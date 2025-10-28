Muere un trabajador de 57 años arrollado por un tren en Getafe

Un trabajador de 57 años ha fallecido en la madrugada de este martes tras ser arrollado por un tren en una vía férrea ubicada en la localidad madrileña de Getafe, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A las 4.40 horas, el 112 ... recibió una llamada alertando de que se había producido un arrollamiento de un trabajador en la vía del tren a la altura de las calles Guadalquivir y Odiel, en un polígono industrial.

Noticia Relacionada Plaga de vertidos ilegales en los polígonos de Humanes: «Daña la imagen de nuestras empresas» Aitor Santos Moya Al lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y una UVI móvil del SUMMA 112, que han encontrado al hombre inconsciente y en estado muy grave, en parada cardiorrespiratoria. Pese a los intentos por reanimarlo, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento, según ha detallado 112 Comunidad de Madrid. Cercanías Madrid ha establecido un servicio alternativo de autobuses entre las estaciones de Getafe Industrial y Pinto. En estos momentos, el servicio de la línea queda restablecidos y los trenes irán recuperando sus frecuencias de paso de forma progresiva.

