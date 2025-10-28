Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 28 de octubre

Madrid

Muere un trabajador de 57 años arrollado por un tren en Getafe

El suceso de ha producido durante la madrugada, a la altura de las calles Guadalquivir y Odiel, en un polígono industrial

Al menos seis heridos tras descarrilar un tren de Cercanías en la estación de San Fernando de Henares, en Madrid

Efectivos de Energencias, en el lugar del suceso.
Efectivos de Energencias, en el lugar del suceso. 112 Comunidad de Madrid

EP

Un trabajador de 57 años ha fallecido en la madrugada de este martes tras ser arrollado por un tren en una vía férrea ubicada en la localidad madrileña de Getafe, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A las 4.40 horas, el 112 ... recibió una llamada alertando de que se había producido un arrollamiento de un trabajador en la vía del tren a la altura de las calles Guadalquivir y Odiel, en un polígono industrial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app