Al menos cinco heridos tras descarrilar un tren de Cercanías en la estación de San Fernando de Henares, en Madrid

Un tren de Cercanías ha descarrilado este lunes en las inmediaciones de la estación de San Fernando de Henares por causas aún desconocidas y ha dejado al menos cinco heridos leves, según han informado fuentes del Ministerio de Transportes y de Renfe.

Los ... hechos se han producido a las 15.26 horas cuando el tren de Cercanías 21541 que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín ha descarrilado en la vía 1 en San Fernando de Henares, según han indicado fuentes de Renfe.

El convoy se ha salido del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja al aproximarse a la estación, según han apuntado fuentes de Adif. Desde el 112 han señalado que el vagón que ha descarrilado ha sido el quinto y último del tren.

Como consecuencia de ello, a las 15.53 horas los servicios de emergencia han solicitado el corte urgente de tensión en la estación de San Fernando, y la circulación de trenes ha quedado suspendida en este punto. Debido a ello, los convoyes de las líneas C-2, C-7 y C-8 sufren sufriendo demoras y detenciones prolongadas.

Hasta el lugar se han trasladado numerosas dotaciones de los servicios de emergencias, incluidos agentes de la Policía Local y Guardia Civil, así como Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal sanitario del SUMMA 112, según han informado fuentes de Emergencias 112.

Retirada del tren accidentado de la vía

Renfe y Adif trabajan ya para determinar las causas de lo ocurrido y garantizar la seguridad de la vía. Personal de las compañías trabajan en la retirada del tren accidentado de la vía.

Desde Renfe se ha establecido un servicio especial de autobuses lanzadera entre Guadalajara y San Fernando de Henares, en ambos sentidos.

Como consecuencia del corte de la línea en ese punto, entre las estaciones de Coslada y San Fernando de Henares, los trenes desde Atocha circularán hasta la estación de Vicálvaro, donde rotarán sentido Atocha-Chamartín. Así, queda interrumpido el servicio entre las estaciones de Vicálvaro y Alcalá de Henares.