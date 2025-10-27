Suscribete a
Al menos cinco heridos tras descarrilar un tren de Cercanías en la estación de San Fernando de Henares, en Madrid

El convoy se ha salido del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja al aproximarse a la estación

El tren descarrilado
El tren descarrilado X/@PPMADRID

Europa Press

Un tren de Cercanías ha descarrilado este lunes en las inmediaciones de la estación de San Fernando de Henares por causas aún desconocidas y ha dejado al menos cinco heridos leves, según han informado fuentes del Ministerio de Transportes y de Renfe.

Los ... hechos se han producido a las 15.26 horas cuando el tren de Cercanías 21541 que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín ha descarrilado en la vía 1 en San Fernando de Henares, según han indicado fuentes de Renfe.

