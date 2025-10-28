Suscribete a
ABC Premium

Plaga de vertidos ilegales en los polígonos de Humanes: «Daña la imagen de nuestras empresas»

La falta de un punto limpio municipal y la picaresca de algunos empresarios y reformistas, claves de esta problemática. El ayuntamiento trabaja en el pliego para instalar cámaras en los puntos más conflictivos

Ruina y basura sobre las cenizas de la vieja fábrica de Campofrío de la A-3

Esther y Diego, dos de los empresarios afectados por los vertidos
Esther y Diego, dos de los empresarios afectados por los vertidos tania sieira
Aitor Santos Moya

Aitor Santos Moya

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el polígono industrial Los Llanos, uno de los 42 que alberga el municipio de Humanes, los montículos de basura crecen como las setas; tanto, que en los últimos dos años el camión especial de recogida, contratado por los propios inquilinos del espacio, ha triplicado ... su actividad. Antes, recuerdan los afectados, este servicio «era necesario cada tres meses». Pero la entrada en vigor de la nueva Ley de Residuos, «que encarece la gestión de los desechos», ha provocado un efecto llamada: por un lado, están los empresarios que prefieren tirar la basura de forma clandestina antes que pagar un contenedor; y por el otro, los vecinos que también acuden a estos enclaves a desprenderse de sus viejos enseres.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app