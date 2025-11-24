Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 24 de noviembre

Muere un hombre de 96 años en el incendio de una vivienda en Las Rozas

Otras nueve personas han sido atendidas por inhalación de humo, entre ellas la cuidadora del hombre de avanzada edad

El síndrome de Campanar: al 94,6% de los valencianos les preocupa que su fachada tenga material que propaga el fuego

Los bomberos inspeccionan la habitación donde se ha originado el incendio
Los bomberos inspeccionan la habitación donde se ha originado el incendio 112 Comunidad de MAdrid

EP

Un hombre de 96 años ha muerto en el incendio de una vivienda en la localidad madrileña de Las Rozas y un total de nueve personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, entre ellas una mujer de 50 años, que era ... la cuidadora del fallecido y que ha sido trasladada a un hospital cercano, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app