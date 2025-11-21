El síndrome de Campanar: al 94,6% de los valencianos les preocupa que su fachada tenga material que propaga el fuego

El 94,6% de los valencianos está preocupado por la posibilidad de que sus edificios contengan productos combustibles que puedan favorecer la propagación del fuego. Ese porcentaje supera la media nacional y sugiere que el recuerdo del incendio que ... causó diez muertes en el edificio del Campanar, en la capital del Turia, permanece vivo entre quienes lo vivieron de cerca.

Los datos forman parte del estudio sociológico 'Percepción ciudadana sobre el riesgo de incendios en las fachadas de los edificios', elaborado por NC Report para el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, aunque no se menciona en ningún momento a la catástrofe en la ciudad de Valencia.

En el conjunto de España, esa inquietud se declara también por parte del 91% de los encuestados y muestra una tendencia común en todo el país hacia una mayor demanda de seguridad frente a incendios en la edificación, tal como ha resaltado desde la empresa que ha realizado este informe.

Además, el 88,2% de los valencianos reclama una normativa más estricta para evitar el uso de productos combustibles, especialmente en edificios de gran altura y de uso sensible -como colegios, hospitales, residencias de ancianos-, alineándose con las reivindicaciones del Observatorio, que aboga por una actualización del Código Técnico de la Edificación (CTE) «en línea con los estándares europeos más avanzados para endurecer las exigencias a los productos utilizados en las fachadas, una de las vías más rápidas de propagación del fuego, y evitar así tragedias prevenibles».

No obstante, al mismo tiempo se da la paradoja de que dos de cada tres encuestados en la Comunidad Valenciana (64,5%) no saben qué materiales se emplearon en la fachada de su vivienda, y una cuarta parte (25%) desconoce cómo influye la combustibilidad de esos productos en la propagación del fuego.

«Este desconocimiento generalizado evidencia la necesidad de una normativa más clara y restrictiva, pero también de un mayor esfuerzo informativo», ha advertido Andrés Pedreira, director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio. «Los datos demuestran que la ciudadanía entiende que la seguridad no está reñida con la sostenibilidad ni con el ahorro económico: la prevención y la eficiencia deben ir de la mano», ha opinado.

Guía visual para particulares y profesionales

Precisamente para reducir este déficit de información, esta entidad ha presentado durante la jornada la 'Guía de soluciones constructivas combustibles–no combustibles', la primera guía visual diseñada para ayudar a ciudadanos, comunidades de propietarios y profesionales del sector a identificar qué tipos de fachadas presentan mayor riesgo de propagación del fuego.

Concebido como una herramienta didáctica y accesible, este manual de consulta explica en un lenguaje claro la diferencia entre soluciones combustibles y no combustibles, el sistema europeo de clasificación de la reacción al fuego (Euroclases) o los criterios básicos para emplear materiales aislantes de forma segura en la fachada del edificio.

El Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio (OBS) es una plataforma encargada de monitorear y analizar diversos tipos de riesgos que pueden afectar, derivados de las nuevas tecnologías tras el proceso de descarbonización, como las instalaciones fotovoltaicas, las nuevas formas de almacenamiento de energía mediante baterías de ion litio, hidrógeno verde, etc. Su objetivo principal es mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

En esta línea, cuenta con el Manifiesto para un cambio regulatorio para la protección contra el fuego en edificios en España, cuyo propósito es endurecer las exigencias a los productos y sistemas utilizados en fachadas, una de las vías más rápidas de transmisión de incendios en un edificio.

Actualmente, 21 entidades del ámbito de la ingeniería, la seguridad y la edificación que se han adherido a este manifiesto fundacional del OBS para reclamar al Gobierno una revisión de la actual normativa española en materia de protección contra incendios en los edificios

La seguridad contra incendios se ha convertido en un valor ciudadano prioritario. El 94,9% de los valencianos la considera un aspecto «importante o muy importante» en una rehabilitación de fachada y el 53,8%, si tuviera que rehabilitar su vivienda, buscaría un equilibrio entre la seguridad y ahorro energético y económico.

Asimismo, más de la mitad cree también que su vivienda podría perder valor económico si en su rehabilitación se utilizan productos combustibles.