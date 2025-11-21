Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y nieve a varias zonas del país

El síndrome de Campanar: al 94,6% de los valencianos les preocupa que su fachada tenga material que propaga el fuego

La inquietud por ese riesgo es mayor que la media española entre quienes vivieron de cerca el incendio con diez víctimas mortales, aunque dos de cada tres ignora cómo está construido su edificio

El AVE Valencia-Alicante unirá ambas ciudades en menos de una hora en 2027

El edificio del Campanar de Valencia, cuando estaba activo todavía el incendio que causó diez muertes en 2024
El edificio del Campanar de Valencia, cuando estaba activo todavía el incendio que causó diez muertes en 2024 MIKEL PONCE
Alicante

El 94,6% de los valencianos está preocupado por la posibilidad de que sus edificios contengan productos combustibles que puedan favorecer la propagación del fuego. Ese porcentaje supera la media nacional y sugiere que el recuerdo del incendio que ... causó diez muertes en el edificio del Campanar, en la capital del Turia, permanece vivo entre quienes lo vivieron de cerca.

