Detienen a una pirómana por quemar contenedores incitada por un camello para distraer a la policía y vender droga

Ambos -de 32 y 35 años, respectivamente- están siendo investigados como presuntos autores de un delito de daños por incendio intencionado, tal como ha informado la Policía Nacional en un comunicado..
El último incendio se detectó sobre las dos y media de la madrugada del pasado 24 de octubre, cuando comenzó a arder un contenedor de papel situado en la avenida República de Gandia, que quedó completamente calcinado e inservible.
Las investigaciones de la Policía Nacional permitieron averiguar que una mujer se había aproximado al contenedor y, tras lanzar algún objeto incandescente en su interior, empezó a prenderse fuego.
Esta pirómana ya había sido arrestada anteriormente por haber incendiado, al menos, otros cinco contenedores en Gandía, y ha pasado a disposición judicial, tras lo que se ha dictado su ingreso en prisión.
Las indagaciones de los investigadores permitieron, además, detener a una segunda persona implicada: un hombre que la había incitado a prender fuego a contenedores a cambio de pequeñas cantidades de droga para consumo propio.
El objetivo era causar incendios que desviasen la atención policial de la zona donde él se dedicaba a la venta de sustancia estupefaciente al menudeo. Así pues, los agentes lo arrestaron también como presunto autor de un delito de daños por incendio, pasando a disposición judicial
