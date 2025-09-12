Madrid recupera la historia del taxi en la Semana Europea de la Movilidad

Un taxi Seat 1500 negro con banda roja, emblemático de los años 60, ha estacionado esta mañana en la explanada de CentroCentro de la plaza de Cibeles. A su lado, un Tesla y un Toyota bz4x, dos modelos actuales de taxi que prestan servicio en la capital, muestran la evolución del servicio en la región.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por la concejala de Retiro, Andrea Levy, y los presidentes de las principales asociaciones del taxi (la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Radioteléfono Taxi y Pide Taxi), adelantó que estos tres vehículos formarán parte de la exhibición que el sector ha preparado para el 'día grande' de la Semana Europea de la Movilidad (SEM). Carabante animó a la ciudadanía a visitar el domingo 21 de septiembre, en el eje Atocha-Colón, la exposición que recorre la historia del taxi en el siglo XX, desde el Citroën 11 de 1948 hasta el Xpeng G6 de 2025.

La Semana Europea de la Movilidad se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre, y el Ayuntamiento de Madrid ya tiene todo listo para promover la movilidad sostenible bajo el lema 'Una movilidad para todos'. Carabante avanzó que el taxi será uno de los protagonistas de la edición 2025, destacando su papel en la reducción de emisiones contaminantes. La programación se dará a conocer el próximo lunes día 15.

Noticia Relacionada Detenido en Almería el taxista fugado tras arrollar a un motorista en Madrid E. G. La Policía Nacional lo ha interceptado en el puerto de la ciudad andaluza

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ofrecerá descuentos de tres euros a los usuarios que reserven y paguen su viaje a través de la app Pide Taxi, la aplicación que agrupa más de 5.000 taxis. La promoción estará disponible del 15 al 22 de septiembre para las primeras 10.000 reservas.

El domingo 21 la exposición de taxis compartirá espacio con los autobuses históricos de EMT Madrid. En el paseo del Prado, entre Atocha y Neptuno, se podrá ver una decena de vehículos antiguos, entre ellos el Citroën 11, apodado 'pato', popular en los años 40 y 50. Este vehículo histórico, que utilizaba la tecnología de tracción delantera y una carrocería autoportante, se convirtió en un hito en la historia del automóvil y fue uno de los pilares del servicio de taxi en la capital española junto a otros modelos de la época.

También estará presente el Seat 1500, ícono de los años 60 y 70 por su robustez, capacidad para seis pasajeros y la influencia del diseño estadounidense en sus líneas. Aunque inicialmente era un vehículo de gasolina para gente adinerada, su conversión a motores diésel de marcas como Perkins o Barreiros fue muy popular en el sector para optimizar el consumo y la eficiencia. No faltarán los Seat 131 y 132. La muestra también incluirá la evolución de los taxímetros y actividades para los más pequeños.

El taxi, líder en sostenibilidad

Madrid ha logrado eliminar los taxis más contaminantes. Desde 2019, gracias a la renovación de la flota y las ayudas Cambia 360 impulsadas por el ayuntamiento, los vehículos con etiqueta ambiental A han desaparecido y los B representan sólo el 0,22 por ciento del total.

El taxi madrileño es eminentemente ECO. De los 15.585 vehículos que hay en total, 13.745 cuentan con esta clasificación ambiental (el 88,2 por ciento) y un cinco por ciento (786), CERO. En cinco años, el Gobierno municipal ha destinado 13.829.000 euros en subvenciones para este sector, acogidas con gran aceptación.