Almeida pone fecha a las obras del nuevo bulevar entre Cibeles y Alcalá

Madrid sumará, la próxima semana, un nuevo proyecto a su bien nutrida cartera de grandes obras: la creación de un bulevar que unirá Cibeles con la Puerta de Alcalá. Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Debate del Estado de la Ciudad del ecuador de mandato, atrasado en esta ocasión a septiembre dada su reciente permiso por paternidad.

«Vamos a seguir mejorando la capacidad de nuestro Paisaje de la Luz, del que nos sentimos tan orgullosos con ese Patrimonio de la Humanidad», ha destacado el primer edil. «Somos capaces de trabajar en las grandes obras pero también en las que mejoran todos y cada uno de los barrios que tenemos en esta ciudad, específicamente enfocados hacia las políticas de reequilibrio territorial», ha continuado.

El consistorio ya anunció en junio que la remodelación de la calle Alcalá entre Cibeles y la plaza de la Independencia comenzaría en el segundo semestre de este año tras recibir «las aprobaciones de los organismos competentes». La idea inicial del equipo de José Luis Martínez-Almeida, que ha presupuestado 1,5 millones de euros para este proyecto, es crear una «amplia zona de paseo con árboles y plantas» y dejar para el tráfico rodado dos carriles por sentido, en lugar de los cuatro actuales.

La macrorreforma Prado-Alcalá

Esta rehabilitación se suma a otras ya ejecutadas en esta Paisaje de la Luz, como la puesta a punto de la fuente de Neptuno, que costó unos 150.000 euros, pero salió «práticamente gratis» a las arcas municipales gracias a la aparición de un patrocinador, o la futura limpieza de su vecina Cibeles. La diosa que porta las llaves de la capital se esconderá tras una lona de junio a octubre de 2026 para someterse a un lavado de cara que permitirá sellar las grietas reabiertas, borrar la suciedad acumulada por el paso de tiempo y deshacerse de los elementos afectados por la corrosión.

Algo más tardará en ejecutarse la futura remodelación del paseo del Prado, que también necesitará el visto bueno de ambos organismos al estar incluido en el Paisaje de la Luz. De momento, las cuentas municipales para 2025 han consignado una partida de 575.000 euros para llevar a cabo el estudio de impacto patrimonial y redactar el proyecto. En el caso del paseo del Prado, los tiempos de estas remodelaciones dependerán también de los trabajos que están realizando la Comunidad de Madrid y Adif en el entorno de Atocha, otro ámbito que Almeida anunció a principios del pasado año que tiene intención de rehabilitar.

Avances en el plan de natalidad

El alcalde también anunció la creación "inmediata" de la oficina de atención y acompañamiento a aquellas familias que tienen hijos con discapacidad, desde la gestación hasta que cumplan los seis años otra de las medidas del Plan de Natalidad que se aprobó este año, dotado con 1.275 millones de euros.

A través de este recurso, se facilitará a los progenitores información y orientación acerca de los requisitos de acceso a prestaciones y ayudas sociales de naturaleza pública y privada dirigidos a familias cuyos hijos presenten afectación al desarrollo o discapacidad. Además, les proporcionarán apoyo en la tramitación de las solicitudes o cualquier gestión que necesiten.