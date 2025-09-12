Detenido en Almería el taxista fugado tras arrollar a un motorista en Madrid

El taxista que huyó de Madrid tras arrollar a un motorista de 47 años en la madrugada del pasado 4 de septiembre en Avenida de América ha sido detenido en Almería.

La Policía Nacional lo interceptó en el Puerto de la ciudad. Al constar sobre él una requisitoria por un presunto delito de abandono del lugar del accidente, la Policía Local de Almería, coordinada con la Policía Municipal de Madrid, formalizó su detención.

El accidente tuvo lugar en la confluencia de las calles Príncipe de Vergara y Francisco Silvela, hasta donde los sanitarios de Samur-Protección Civil se trasladaron para atender a la víctima.

A su llegada encontraron al motorista, que había sufrido un politraumatismo, entre ellos la amputación de la pierna izquierda. Fue trasladado al hospital de La Paz en estado grave.

La Policía Municipal de Madrid se hizo cargo de la investigación para localizar al fugitivo, ya que varios testigos del arrollamiento facilitaron una descripción del conductor y la matrícula del coche. Gracias a estos datos se pudo localizar al taxista en la ciudad de Almería, cuando trataba de huir nuevamente, y ponerlo a disposición judicial.